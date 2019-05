Aníbal Fernández: "Haría lo imposible por conquistar e incorporar a Massa"

El exjefe de Gabinete mostró su intención de que el referente de Alternativa Federal se sume al espacio Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 11:10

En la mañana en que Cristina Kirchner afronta su primer juicio oral por corrupción, y a tres días de que comunicara que irá como compañera de fórmula de Alberto Fernández, precandidato a la presidencia por el kirchnerismo, el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández habló sobre el anuncio y mostró su intención de que el referente de Alternativa Federal, Sergio Massa, se sume al espacio.

"Yo haría lo imposible por conquistar e incorporar a Massa", dijo el exfuncionario kirchnerista, quien en las elecciones de 2015 fue candidato a gobernador de Buenos Aires y perdió frente a María Eugenia Vidal.

El exintendente de Tigre coquetea con la idea de volver a aliarse con Cristina, sin confirmaciones, aunque Alternativa Federal -el espacio que comparte con otros peronistas no kirchneristas- afirmó ayer que competirán por afuera.

Aníbal Fernández resaltó su confianza en el binomio Fernández-Cristina: "Hoy Alberto y Cristina le ganan en primera vuelta a Macri" y aseguró que "Alberto sabe cómo encarar lo que viene, es el hombre indicado para este momento" y fue contra aquellos que entienden la fórmula anunciada como la confirmación de que Cristina no se animó a buscar la presidencia. "Los que dicen que Cristina arrugó, son unos boludos, ella tomó una decisión muy inteligente", señaló.

Fernández insistió en su defensa del precandidato a presidente e indicó sobre las versiones que lo señalan como "títere" de la exmandataria: "Alberto se le plantó a Néstor y estuvo diez años sin hablar con Cristina. ¿Ahora resulta que es un títere? Los que dicen eso son unos giles".

Incluso, fue más lejos y dijo que hubo oportunidades en las que las críticas de Alberto Fernández a Cristina eran justificadas: "En muchas críticas Alberto Fernández tenía razón, eran críticas sensatas de alguien que quiere mucho a Cristina y a Néstor".

Por último, opinó sobre la candidatura de Roberto Lavagna, quien ayer confirmó que también buscará la presidencia en octubre aunque sin aclarar si se presentará en las PASO: "Me parece que no le alcanza, tiene todo el derecho del mundo a aspirar ser candidato, es un tipo intelectualmente sólido, pero no tiene formación política".

Este mediodía, Cristina Kirchner estará en Comodoro Py para la primera jornada del juicio oral, en la que está procesada por asociación ilícita, junto a otros doce acusados, por supuestamente adjudicar de manera irregular 51 obras públicas (la mayoría inconclusas) a empresas vinculadas al detenido Báez durante el kirchnerismo en Santa Cruz.