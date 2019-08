Aníbal Fernández cruzó a Pichetto: "Me da nauseas que el haga esto por un cargo"

Crédito: Mauro V. Rizzi

Aníbal Fernández analizó el resultado de las elecciones y opinó sobre el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto.

En una entrevista en el programa #YoCanibal de AM 530, el ex jefe de gabinete kirchnerista dio su visión sobre el gobierno actual. "Estos tipos nunca fueron por el bien común y se cagaron en todo. Se cagaron en el pueblo argentino, en los pibes, en los viejos, en los discapacitados, en las mujeres embarazadas. En todo. ¿Por qué tengo que ser complaciente en los dichos?", dijo.

"Hacete cargo de lo que hacés. Yo cuando discuto política, discuto política que defienda los intereses de los argentinos y el bien común en primer lugar", sostuvo.

"Con esto no hay solución. Si le va mal o bien en tres meses... más daño no pueden hacer. O sí. Esperar al cambio de gobierno para ver un poquitito la luz, no se crean que esto va a ser de un día para el otro", agregó.

Fernández también opinó sobre el salto de Miguel Ángel Pichetto desde el peronismo al frente liderado por el presidente Mauricio Macri. "Pareciera ser que el único objetivo que lo ha conducido ahí es un cargo. Me da nauseas pensar que estas cosas estén sucediendo y que el cometa esta cosa. Cuarenta años de peronismo y terminar velado en la casa de Macri. Es una cosa catastrófica", sostuvo.