Aníbal Fernández dijo “hay un grupo dedicado específicamente a lanzar piedras a la oficina de Cristina Kirchner”

Después los tuits que ahondaron aún más las internas dentro del Frente de Todos por los destrozos que recibió el despacho de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que “hay un grupo dedicado específicamente a lanzar piedras a la oficina” de la presidenta del Senado.

“No tengo dudas” , aseguró, en declaraciones a Radio 10, después de ver los videos de las cámaras de seguridad de los incidentes durante la sesión en Diputados del proyecto del acuerdo con el FMI, el pasado jueves frente al Congreso.

“Yo estoy convencido de que hay un grupo que puede dedicado específicamente a lanzar piedras a la oficina de Cristina. Veo los videos y hay un grupo que tira para cualquier lado y otro grupo que tira directamente a este lugar”, afirmó el titular de Seguridad.

Cristina Kirchner mostró cómo quedó su oficina en el Senado tras los destrozos y criticó al FMI

Sin embargo, trató de ser cauteloso porque lo sucedido está en proceso de investigación. “Hay un trabajo detrás de este tema que yo no puedo contar. Uno mirando el video nomás se da cuenta de que había un grupito tirando directamente a la oficina de Cristina. Iba a ese lugar”, dijo.

Respecto a su cruce con el referente de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés Larroque, quién había criticado al Gobierno por su actitud frente al ataque, planteó: “Lo que dice él es que nadie dijo nada. Yo le contesté que el Presidente estuvo comunicado con Cristina y con un colaborador y poniendo todo a su disposición”.

En cuanto a la organización del operativo de seguridad, el ministro comentó que la policía dentro del Congreso corresponde a la Policía Federal y se mostró sorprendido por el desenlace del encuentro. “Nadie tenía en su cabeza pensado que iba a haber este tipo de desmanes. Era un grupo muy importante de gente más o menos del mismo sentido político, por llamarle de alguna manera”, sostuvo.

Aníbal Fernández dijo que el presidente Alberto Fernández se contactó con Cristina Kirchner y un colaborador suyo tras el ataque a su despacho Fabián Marelli - POOL ARGRA

Si bien el gobierno de la ciudad de Buenos Aires aseguró que tuvo indicaciones del Gobierno nacional para no poner vallas en el lugar, Fernández se desentendió y dijo que la decisión fue del ministerio de Marcelo D’Alessandro: “A mí no me consta”. De todos modos, reconoció que el próximo jueves sí habrá vallado. “Para eso tenemos que trabajar todos conjuntamente, no solo las dos policías, tienen que trabajar coordinadamente las autoridades de las cámaras. Si lo facilitan, es más simple”, agregó.

Por otro lado, se pronunció respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y señaló: “En esta situación yo debo acompañar la decisión del Presidente. Yo trato desarmar los conflictos. Con respecto al Fondo no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Se fugaron toda la plata. Nosotros lo estamos solucionando”.