Aníbal Fernández, tras la baja de Cristina Kirchner: “La legislación no dice que no puede competir; yo lo hubiera hecho”

escuchar

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aunque trató de evitar cuestionar la decisión de Cristina Kirchner de no competir en las próximas elecciones, aseguró que si hubiese estado en su lugar habría participado de la contienda política. Además, reiteró que la actual titular del Senado no está proscripta, pero que sí es “víctima de lawfare”.

En diálogo con diversos medios a la llegada a la cartera de Seguridad, dijo: “Cristina, no voy a descubrir nada nuevo, lo he dicho cientos de veces, es el mejor cuadro de los últimos 100 años. Un cuadro político muy formado, con una visión muy clara de lo que pretende. Dos veces Presidenta de la Nación. Si su visión es apartarse porque entiende que hay otras acciones que pueden recaer sobre ella. Yo no las puedo valorar, no estoy dispuesto ni a adjetivar ni a hacer valoraciones que no me corresponden, es su decisión nada más”.

“ Sí es víctima del Lawfare, lo que no es víctima es de la proscripción porque la ley no dice eso. Pero sí es víctima del lawfare, han hecho lo imposible por lastimarla”, diferenció el funcionario nacional respecto de los propios dichos de Cristina y sus seguidores de que la Justicia no le permitía competir.

Ante la consulta por los dichos de la vicepresidenta sobre que no quiere ser “mascota del poder”, Fernández respondió: “Todas sus valoraciones, sus adjetivaciones, yo no tengo por qué meterme porque no soy quien para hacerlo. Seguramente ella esperará cuando llegue el momento y la Corte, que es el tribunal de última instancia haga las aseveraciones pertinentes, sabremos qué es lo que quiere decir con eso”.

“Sigo insistiendo en lo que decíamos recién con tu colega, el lawfare, que es aquello porque se han utilizado mentiras, he sido víctima de ello. En el 2015 Cristina ha sido lastimada tantas veces como han podido. Sí es víctima del lawfare. Lo que digo yo es que la legislación no dice que no puede competir. Yo lo hubiera hecho”, reiteró Aníbal Fernández.

Sobre si la decisión de Cristina Kirchner no decepciona a parte del peronismo, respondió: “Yo aprendí con Juan Perón que primero estaba la Patria, después el movimiento y por último los hombres y siempre asumí que en ese marco, cuando hablaba de los hombres, hablaba de un genérico. Aprendí que uno teniendo capacidades para poder de fuego, para poder competir, hay que competir y si es que van a hacer algún desaguisado para agraviarla, hay que competir igual. Yo haría eso. Pero bueno, es quien decide por su historia, por sus decisiones, por su visión. ¿Decepciona o no? Yo no quiero hacer ese análisis porque va a parecer que me meto en lo que no me tengo que meter. Yo siempre creí que tenía que participar ”.

Cuando le consultaron por el momento en el que llegó la carta de Cristina, en medio del Congreso Nacional del PJ, Aníbal Fernández respondió: “El congreso tiene responsabilidades legales que cumplir y tiene que reunirse sí o sí, no se puede evitarlo. Soy un hombre que al partido político le doy una valoración limitada. Si bien nuestra Constitución en el artículo 38 incorpora al partido político con rango constitucional, yo no le asigno un valor que no sea el de una herramienta electoral. Eso era del Congreso del partido definitiva. Estaban todos los dirigentes reunidos, que ella diga lo que siente, es bueno, repercute, se sabe. Ahora, siendo semejante cuadro, yo aspiraba a que compitiera”.

¿Hay un mañana sin Cristina?, fue la pregunta a la que Fernández respondió: “Siempre lo hubo. Hubo un mañana sin Perón y tuvo que volver 17 años después y con 78 años de edad, para ocuparse de una situación oprobiosa que estaba pasando en nuestro país. Cristina no se va a ir, no tengo duda”. Además, aseguró que hay diferentes dirigentes nacionales con condiciones para competir por encabezar la fórmula oficialista para las elecciones presidenciales.

Sin la presencia de Cristina, Aníbal consideró que las elecciones primarias es el lugar donde se debería dirimir al candidato. “Si se pudiera encontrar a alguien que subsumiera el pensamiento de todos y pudiera ser el que represente a la totalidad del conjunto, sería bárbaro. Sería el tipo más feliz del mundo, si eso no puede suceder. Hoy la mejor forma es ir a las PASO”.

LA NACION