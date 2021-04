Antes de la reunión en Olivos. Soledad Acuña: “No es el momento de cerrar la presencialidad”

En medio del malestar por la suspensión de clases y horas antes de la reunión que mantendrán Alberto Fernández y el jefe de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se renuevan las críticas por el anuncio presidencial que se salió de lo acordado.

“No se puede tomar este tipo de medidas de un día para el otro”, repudió Soledad Acuña, ministra de Educación porteña en la previa del encuentro que se desarrollará esta mañana luego de que el propio Larreta rechazara el cierre de las aulas y pidiera públicamente una audiencia con el jefe de Estado para retomar el diálogo sobre las restricciones por la pandemia de coronavirus. “Este no es momento de cerrar la presencialidad”, insistió la funcionaria en declaraciones a Radio La Metro.

Ante la inminencia de la reunión entre Fernández y Larreta, Acuña dijo que espera que se pueda “recuperar el consenso” logrado “entre la oposición, el oficialismo, las familias, los docentes: que las escuelas deben ser lo último que se cierre”.

En ese sentido, explicó que a través del jefe de Gobierno porteño le llevarán al Presidente documentación que con la que se justifica la continuación de las clases presenciales. “Vamos a presentar datos que trabajamos con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y con el ministro de Transporte, Mario Meoni”, dijo.

En consonancia con los dichos de Larreta, señaló que apuestan al “entendimiento y el diálogo” para que se “tomen medidas de manera planificada”, pero advirtió: “Si el diálogo no funciona iremos a la instancia judicial, en la presentación con la Corte Suprema”.

Por otra parte, destacó la importancia de considerar el impacto de la medida en los niños: “Los chicos están empezando a retomar un esquema de trabajo que es muy importante en términos de trabajo y emocionales. No se puede tomar este tipo de medidas de un día para el otro. Todos los días pasan cosas distintas, las rutinas no vuelven, las realidades no se terminan de construir”.

