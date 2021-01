Apocalipsis (Not) Now

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 09:06

Si nos cuesta tanto entendernos entre nosotros los terrícolas, qué decir de nuestro vecindario interestelar, cuyos guiños nunca terminamos de interpretar.

A veces es puro entretenimiento cósmico que convierte el cielo en una gigantesca pantalla universal de espectáculos naturales que nos obliga a mirar hacia arriba admirados.

El eclipse total de Sol y la conjunción entre Júpiter y Saturno pusieron algo de brillo al final del opaco (e infectado) 2020.

Para no ser menos, 2021 empezó con dos noticias espaciales inquietantes: una es que se detectaron señales de radio en Ganímedes, la luna más grande de Júpiter; la otra es que un asteroide de buen porte se aproxima a nuestro planeta. Sobre la primera, desde ya no se trata de vibrantes animadores extraterrestres; apenas es un revoltijo de electrones que generan un "eco" muy particular. Sobre la segunda no son pocos los que agitan de manera alarmista la aproximación del cuerpo celeste 2009 JF1 que, de impactar en la Tierra el 6 de mayo de 2022, liberaría una energía equivalente a 150 bombas atómicas de Hiroshima. Pero la posibilidad de que eso suceda es una en 3800 (0,026%). Una mala noticia para los apocalípticos.

