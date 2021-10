ARA San Juan: Axel Kicillof criticó a Mauricio Macri por no presentarse a declarar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió hoy a la causa por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, y criticó que Mauricio Macri no se presentara hoy a declarar. “Cuando te convocan a indagatoria o te cita a un juzgado tenés que ir”, señaló el mandatario bonaerense.

“Lo que tiene que hacer Macri es cumplir con los requisitos del juzgado. Obviamente no soy quién para decir si es culpable o no, porque para eso hay un juicio, pero lo dijo hasta [Facundo] Manes, a quien me pareció escucharlo decir que él tiene que hacer como los demás mortales y presentarse a declarar”, sentenció el gobernador en diálogo con C5N.

Durante la entrevista Kicillof apuntó contra Macri y sostuvo que “hay sobrados elementos para sospechar fuertemente que espiaba como una metodología”.

Y en relación a ello agregó: “Aparentemente era una especie compulsión, pero lo que debe hacer es ir a declarar y explicar. Si ocurrió y él no lo sabía es una realidad de la que también tiene que dar cuenta y si lo sabía es un delito”.

“Lo primero que debería decir es si lo ordenó o no. Él podría decir: ‘Yo no tuve nada que ver en mi gobierno otros espiaban sin mi conocimiento’. Pero es muy raro lo que está diciendo el abogado”, argumentó Kicillof al ser consultado sobre las recientes declaraciones a cargo de su defensa.

El letrado Pablo Lanusse sostuvo hoy en diálogo con LN+ que el exmandatario presentará su declaración indagatoria el 28 de octubre y que deberá contener al expresidente por su elevado nivel de indignación ante el proceso judicial en su contra.

Por último, Kicillof recordó su procesamiento en la causa del dólar futuro. “Siempre estuve a derecho y fui a a la indagatoria cuando hizo falta, también en varias causas que cayeron sobre mí, como la de enriquecimiento ilícito. Ni que hablar en el caso de Cristina [Kirchner] que fue en un cumpleaños y que tuvo 8 indagatorias juntas, si no me equivoco”, señaló Kicillof.

“Quienes tenemos responsabilidad de dirigencia tenemos que avenirnos a la Justicia, aún cuando creemos que no correspode. Hay que defenderse, explicarlo y hacerlo públicamente”, concluyó Kicillof.