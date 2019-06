Arranca el nuevo sistema judicial con fiscales fortalecidos

Mañana se inicia en Salta y Jujuy la aplicación del Código Procesal Penal reformado, que permitirá abreviar los procesos; los jueces dejan la instrucción

Hernán Cappiello 9 de junio de 2019

Desde mañana la Justicia argentina cambia para siempre; o al menos en sus reglas. Es porque comenzará a aplicarse un nuevo código de procedimientos para investigar delitos que prevé que las causas, las más complejas, no pueden durar más de 4 años con sentencia firme. El mecanismo está destinado a ser más transparente porque todas las audiencias son orales y públicas; el juez deja de ser amo y señor del caso y ese rol lo ocupa el fiscal, que decide si acusa o no y elige en qué caso hacerlo; la víctima es protagonista en el caso y se avanza en mecanismos de solución de conflictos antes de llegar a la sentencia mediante juicios abreviados, mediaciones o la reparación del perjudicado.

El nuevo Código Procesal Penal se aplicará en todo el país progresivamente y arrancará por Salta y Jujuy. A fin de año, está previsto que comience a funcionar en Mendoza, San Juan y San Luis y así sucesivamente avanzará en las diferentes provincias año a año. Está previsto que llegue a los tribunales de Comodoro Py 2002 recién dentro de 6 o 7 años.

La implementación progresiva es necesaria para testear el funcionamiento y corregir los errores, pero a su vez hay un trasfondo político que hace que el nuevo código demore en llegar a la ciudad de Buenos Aires: los jueces federales, que encuentran un interlocutor habitual en el expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, no quieren saber nada de que se licue su poder convirtiéndose en árbitros y dejando la investigación en manos de los fiscales. La resistencia llega hasta un sector de la misma Corte Suprema de Justicia. Esta resistencia porteña, donde se juega el poder, se mezcla con la habitual aversión al cambio.

De todos modos es probable que si funciona bien, los plazos se acorten y se generalice su aplicación en todo el país, según opinan en el Gobierno. Ya hay pedidos de fiscalías porteña, como la de José María Campagnoli, de inaugurar un plan piloto en Buenos Aires, como un primer desembarco local. Y también hay voluntad oficial de hacer algunas experiencias similares con la Justicia Penal económica.

El nuevo Código Procesal Penal viene desde el gobierno anterior. Una comisión bicameral del Congreso quedó a cargo de su implementación, que fue posible gracias a los fondos del Ministerio de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Corte y la Procuración.

De hecho, un equipo del Ministerio de Justicia trabaja desde hace meses en Salta y Jujuy y lo hará los próximos meses para monitorear la experiencia. Dos nuevos edificios judiciales fueron acondicionados a nuevo, uno en cada provincia, se compraron computadoras, hay previstas 800, se entregaron una treintena, se capacitó a fiscales, operadores judiciales y a las policías.

Las cámaras federales se quejaron porque pidieron más recursos y la respuesta oficial es que la implementación progresiva hace que los recursos lleguen del mismo modo.

"Es un cambio trascendente para lograr una justicia efectiva. Destaco el compromiso de los jueces, fiscales y defensores de Salta y Jujuy para implementarlo", dijo a LA NACION el ministro de Justicia, Germán Garavano.

El procurador Eduardo Casal también destacó que la principal diferencia entre el pasado y lo que comienza el lunes es que "la investigación deja de estar en cabeza de los jueces, y son los fiscales los que tienen a cargo la acusación y la carga de impulsar el caso".

En el nuevo código desaparece la primera etapa de la instrucción a cargo del juez. El fiscal toma el caso, recoge la prueba y pide una audiencia, en la que se pueden discutir desde la necesidad de la prisión preventiva del acusado hasta un juicio abreviado. No hay más procesamientos. Cuando el fiscal considera que tiene probado el caso, pide al juez que lo eleve a juicio.

En esta segunda etapa se simplifica el juicio oral, no hay que leer la acusación eternamente como ocurre actualmente en el juicio contra Cristina Kirchner y basta con que el fiscal presente su caso. Sigue la indagatoria en el juicio oral y los testigos para terminar con los alegatos y el veredicto.

Los eternos recursos que hacen que cada decisión sea apelada hasta llegar incluso a la Corte se terminaron. Se reduce la posibilidad de recurrir y se abrevia el proceso.

La Cámara de Casación se conserva como instancia superior de revisión de las sentencias definitivas. Y también tuvo que adaptarse en Buenos Aires para empezar a cumplir esa función desde el lunes.

Porque desde el 10 de junio a las 0 horas, el primer detenido por un delito federal en Salta o Jujuy (drogas, contrabando, secuestro) terminará en manos de un fiscal que tendrá que reunir la prueba, argumentar sobre su prisión preventiva, o no. Después el juez debe decidir en la audiencia si la concede o no y el defensor apelar ahí mismo y argumentar para que se revise esa decisión. Ya se realizaron en Salta y Jujuy casos simulados en los que jueces y fiscales, aplicando el nuevo código, llegaron a resolver situaciones en 34 minutos, acordando una pena en un juicio abreviado.

El nuevo Código Penal, explicó a LA NACION el secretario de Justicia, Juan José Benítez, implica dejar el expediente de papel. "Se reemplaza por un legajo electrónico. No más papeles. Vimos por televisión cómo llevaban los 50 cuerpos del expediente de Cristina Kirchner de Comodoro Py a la Corte. Esto ya no se verá más desde el lunes; en Salta y Jujuy, las causas quedan registradas en legajos electrónicos", explicó el funcionario.

Todas las audiencias son públicas, lo que da más transparencia, y además la ley prevé que el plazo de tramitación de una causa penal no puede ser mayor a tres años. Y si el caso es complejo y grave no puede ser mayor de 4 años, aun con la sentencia firme. Todo un cambio si se compara con los 14 años en promedio que tardan en tramitarse algunos viejos juicios por corrupción. Si el juez no cumple con esos plazos es considerado una falta grave y es causal de juicio político para su remoción.

Es el inicio de una nueva justicia, que si se implementa completamente, promete un cambio total a largo plazo.