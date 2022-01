Axel Kicillof acusó al gobierno de Mauricio Macri de haber invitado “a timbear a la Argentina” en 2015

Durante la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri y lo acusó de haber invitado “a timbear a la Argentina” en 2015.

En un encuentro que contó con la presencia del presidente Alberto Fernández y los gobernadores, el mandatario bonaerense cuestionó a la oposición por no acompañar en el debate por la negociación de la deuda y le advirtió al jefe de Estado que están “planeando no acompañar ningún acuerdo”.

“Esto tiene una historia: esa evaluación del Fondo fue muy parecida, en algunos puntos, a lo que estuvimos marcando desde el primer día que Macri en muy pocas palabras, después de haber dicho que no iban a ir al FMI, anunció que sí iba a recurrir. Esto tiene una historia que se inicia a los pocos meses que asumió el gobierno anterior, en diciembre de 2015. Hacen una devaluación, permiten la entrada y salida libre de los capitales y suben la tasa de interés: es más o menos un cartel que dice ‘vengan a timbear a la Argentina’”, sostuvo Kicillof.

“Lamentablemente la evaluación del propio FMI es lapidaria con respecto al crédito que se otorgó, a su absoluto fracaso, a la falta de oportunidad, a las políticas erróneas e, incluso, una fuerte autocrítica con respecto a lo que el FMI solicitaba”, analizó el gobernador bonaerense, quien aclaró haber leído en detalle el escrito.

Así, volvió a apuntar contra la gestión anterior: “El Fondo marca errores en la concepción del programa, pero, además, apunta al gobierno anterior por limitaciones que puso, medidas que hubieran servido para que un programa tan mal diseñado hubiera por lo menos causado menos daño ”.

El crédito del FMI como “una bomba atómica”

Axel Kicillof participa del encuentro junto al ministro de economía Martín Guzmán Fabián Marelli - LA NACION

Además de señalar como “erróneas” las medidas llevadas adelante por el gobierno de Macri, Kicillof puso el ojo sobre la responsabilidad del FMI en otorgar un crédito que describió como “una bomba atómica”.

“ Para mí, un crédito excepcional, además de fallido y fracasado, un desastre, una bomba atómica, necesita soluciones también excepcionales . ‘No hay buen acuerdo’, decía Martín [Guzmán], hay ‘mejor acuerdo posible’. Eso requiere que el propio FMI y la oposición ayuden a buscar esa solución”, precisó el exministro de Economía de Cristina Kirchner.

E insistió: “Si el mismo Fondo nos trata con la misma filosofía de imponer esto y con el poder de veto y con la capacidad de votos de algunos países es lo único que va a aceptarse. Creo que también estamos ante una dificultad que merece un tratamiento profundo y mucha unidad nacional”.

En ese sentido, profundizó en su análisis y volvió a señalar al FMI como responsable. “No puede ser que un crédito mal otorgado, probablemente de manera ilegal, fuera del estatuto, desmesurado y fracasado, ahora nos lleva a una apariencia de solución donde la propia dureza, la misma línea del Fondo, nos va a llevar al mismo tipo de fracaso”, agregó.

La molestia por el faltazo de Rodríguez Larreta

Martín Guzmán saluda a Axel Kicillof Fabián Marelli - LA NACION

Kicillof, rodeado por la mitad de sus pares gobernadores, apuntó contra la oposición por no participar de la reunión y por sus intervenciones en la previa al encuentro contra el titular de Economía. “Muchos se preguntaban o trataban de sembrar dudas o alguna suspicacia con respecto a qué se estaba negociando. Yo creo que la exposición de Martín [Guzmán] ha sido no solo muy clara, sino muy reveladora en cuanto a por dónde pasan los parámetros de la conversación”.

Asimismo, indicó: “Creo que ha sido importantísimo para todos los que tenemos responsabilidad de gobierno en los próximos dos años conocer esta información. Y creo que lo es para todo el país y para todos aquellos que se llenan la boca con posiciones o información absolutamente falsas”.

Le habló directamente al Presidente y le advirtió: “Y me temo, Alberto, que están planeando no acompañar ningún acuerdo, porque no acompañaron el Presupuesto que era uno de los hitos para llegar al acuerdo con el FMI. Me parece institucionalmente gravísimo”.

Con respecto a las ausencias, Kicillof dijo: “ Creo que hace falta recordarlo porque hoy algunos de los responsables están ausentes en esta mesa donde estamos tratando de solucionar los problemas que generaron, que amplificaron, y que hoy después de tirar la piedra esconden la mano” .

Y continuó: “Escuché las declaraciones bastante perturbadoras de estos días de por qué no iban a venir a esta reunión. Era porque, teóricamente, se tiene que tratar en el Parlamento. En aquel entones éramos diputados nacionales, estábamos en el Parlamento y pedimos mil veces que antes de contraer la deuda vinieran a explicarlo y debatirlo al Parlamento. No vinieron cuando tomaron el crédito y ahora se quejan porque creen que estamos haciendo más reuniones que las que creen convenientes para discutir esta cuestión”.