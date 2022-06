Axel Kicillof apura gestiones con la oposición para cubrir las tres vacantes de la Suprema Corte bonaerense

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, espera poder cubrir las tres vacantes abiertas en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires “lo antes posible”.

El jefe del Estado bonaerense sabe que no hay manera de que el Frente para la Victoria pueda quedarse con las tres vacantes ya que una terna puramente peronista nunca sería aprobada por la oposición en el Senado. En la Cámara Alta la paridad es absoluta, con 23 escaños para el oficialismo y otros 23 para la oposición. Los acuerdos de los ministros se negocian por lo general antes de llegar al recinto del cuerpo parlamentario .

El gobernador, que hasta ahora no había manifestado apuro por cubrir esas vacantes, ahora cambió de opinión y está dispuesto a comenzar a dialogar: admite que al menos uno de los tres sillones del Máximo Tribunal provincial serán para la oposición. Ese será apenas el inicio de una negociación -antes de enviar los pliegos al Senado- que no será sencilla dado que la UCR y Juntos deben ponerse de acuerdo para votar un solo candidato. Fuentes ligadas a la coalición opositora afirmaron a LA NACION que no aceptarán tan fácilmente avanzar con una de los tres vacantes y evalúan dilatar las tratativas hasta buscar un acuerdo que les resulte más favorable.

El Máximo Tribunal provincial tiene hoy solo cuatro miembros: Luis Genoud y Daniel Soria tuvieron un paso por el Poder Ejecutivo provincial y municipal durante gobierno peronistas. Genoud fue ministro de Seguridad de Felipe Solá y Soria fue funcionario del actual ministro de Justicia, Julio Alak, cuando el ahora ministro era intendente de esta capital. Hilda Kogan -la única mujer en la Corte- fue designada durante la gobernación de Daniel Scioli a propuesta de la oposición entonces encarnada por el radicalismo. En tanto Sergio Torres fue propuesto por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

El día en que asumió el juez Sergio Torres en la Corte Suprema bonaerense; fue impulsado por Vidal Santiago Hafford - LA NACION

Ampliación de la Corte

Los pliegos de las nuevos miembros aún no tienen nombre ni apellido. Pero Kicillof cree que es mejor iniciar el debate ahora antes que el recambio legislativo del año próximo. Mientras tanto en el Senado ya ingresó un proyecto más ambicioso: una propuesta para ampliar la Suprema Corte de Justicia a 15 miembros.

El proyecto de ley está firmado por Francisco Durañona, y forma parte de una batería de proyectos de reforma judicial de la provincia. Prevé paridad de género y una más amplia representación de los 21 departamentos judiciales de la provincia.

Maria Eugenia Vidal y Axel Kicillof, cuando hicieron la transición, en 2019 Archivo

En caso de avanzar el proyecto el Máximo Tribunal tendrá un ministro del departamento judicial Avellaneda Lanús; uno de Necochea y Azul; uno de Bahía Blanca; uno de Mar del Plata; uno de Dolores; uno de Lomas de Zamora; uno de Trenque Lauquen; uno de La Matanza; uno de Zárate Campana y Nicolás; uno de Mercedes y Pergamino; uno de La Plata; uno de Quilmes; uno de San Martín- Moreno y General Rodriguez; uno de Morón y Merlo y uno de San Isidro.

Durañona -que se arroga la autoría del proyecto para ampliar a 25 los miembros de la Corte de Justicia de la Nacion- prevé que la mayoría de las reuniones sean digitales, a excepción de una reunión presencial por mes.

Este debate, más ambicioso aún que la cobertura de las vacantes de la Corte actual, aún no comenzó.