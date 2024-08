Axel Kicillof habló sobre la pérdida de la multimillonaria inversión de YPF y Petronas

Escuchar

Luego de que se conociera la noticia de que YPF y Petronas eligieron al puerto de la provincia de Río Negro para construir una planta de gas natural licuado (GNL), en lugar de la otra opción, que era la localidad bonaerense de Bahía Blanca, el gobernador Axel Kicillof se refirió a la pérdida millonaria, cuestionó lo motivos que llevaron a la decisión de las empresas y responsabilizó al presidente Javier Milei.

“Esto no tiene nada que ver con el RIGI, el puerto lo habían elegido por condiciones de infraestructura. El Presidente mintió y trató de hacer un uso político de esto”, acusó.

Así, en diálogo con Radio Con Vos, marcó: “Milei se paró en un canal y dijo que la inversión no iba a ir ahí. Quiso castigar a la provincia de Buenos Aires, dijo ‘¿quisieron votar a este gobernador? Ahora jódanse’ ”. Y detalló: “En 2012 se recuperó YPF; en 2014 se firmó el acuerdo con Petronas y comenzaron a sacar gas; en 2017 comenzaron las visitas al puerto de Bahía Blanca; en 2022 se hizo el anuncio público; en febrero de 2023 reservaron las tierras necesarias en el puerto y me pidieron que avance con una expropiación de las tierras privadas, y después se presentó una ley de GNL hablada con empresas. Después, la novedad fue que vino Milei: votó en contra de la ley acordada con YPF y Petronas. Ahora las leyes de promoción de inversiones les gustan solo si las hacen ellos y no ponen ninguna condición. Milei dijo que la planta no iba a ir a Buenos Aires porque no adhieren al RIGI y el gobernador es socialista-comunista” .

El proyecto de Petronas-YPF que ahora se desarrollará en el puerto de Punta Colorada desembolsará una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares y será la más importante de los próximos seis años. Las compañías eligieron este sitio ubicado en la localidad de Sierra Grande como el lugar probable para analizar la construcción de una planta de gas natural licuado (GNL), que permitirá exportar la producción de Vaca Muerta en estado líquido.

Tras conocerse la elección, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense afirmó que la localización de la planta de gas en Río Negro “es un castigo a la provincia de Buenos Aires por no haber acompañado sus ideas y propuestas en ninguna de las instancias electorales”.

“La recuperación de YPF, en exportación de gas licuado, representa 30 mil millones de dólares por mes. La recuperación energética, de la que este gobierno -sin hacer nada al respecto- ve resultados, es uno de los núcleos más complejos de los 12 años de kirchnerismo”, destacó Kicillof.

La zona de Punta Colorada en donde se espera construir la planta de GNL.

“Hay modelos distintos de país y cada uno tiene desafíos. Hay que hacer un planteo que sea claro respecto de consensos básicos”, diferenció y sumó: “Uno de los problemas centrales y estructurales fue que perdimos el autoabastecimiento completo. Deberíamos tener un precio interno diferencial, pero entienden al subsidio como ‘más barato que lo que sale producirlo’, no más barato que el precio internacional. Eso no quiere decir que está subsidiado, porque la Argentina hizo toda su industrialización con disponibilidad de energía pero ahora nos quedamos sin autoabastecimiento”.

Además, aseguró que el problema con los recursos naturales de la Argentina tiene que ver con “decidir cómo usar la riqueza disponible”. “Hay distintos modelos: uno es usarlo como resorte para el desarrollo nacional, y otro usarlo como una fuente de ingresos para algunos sectores que los monopolizan sin que dejen nada acá. Si priorizas un modelo extractivista, explotás tus recursos, los sacás, los ponés en un tubo y los vendés al exterior, las divisas quedan allá”, explicó y siguió: “En el otro tenés que usar eso para industrializar y para generar trabajo”.

El rol como oposición

En otro momento, el gobernador bonaerense se refirió al rol que tiene Unión por la Patria en el actual gobierno mileista. “Se perdió una elección y después de eso tiene que haber discusiones y un proceso de deliberación. En el Senado los bloques se mantienen unidos, y eso no pasó en el macrismo”, analizó.

“Todos los sectores tenemos muy clara la gravedad del fenómeno Milei. En el caso de la Provincia, son cotidianas y diarias las dificultades y los ataques que recibimos. Tenemos que hacer un gobierno en estas circunstancias, y no estamos de acuerdo con Milei ni hacemos lo que aconseja”, sentenció. Y ratificó: “Mi oposición es porque a mí me votaron con una diferencia de 20 puntos para tener más derecho a la educación, a la salud, para tener un Estado presente. Le están haciendo daño a la provincia”.

Finalmente, cerró: “Nosotros perdimos y ahora tenemos que generar una alternativa. Habrá que dar las discusiones, no le rehuyo a ninguna. En el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires armamos y articulamos una alternativa para adelante. Ante esta situación, hay fuerzas democráticas que piensan en el desarrollo que son más amplios que el peronismo, pero no puedo -ni por la función que tengo ni por los tiempos en los que estamos- decirte la precisión de qué fisonomía va a tener. Hay que armar una alternativa, ser claros con lo que pasó, no rehuir a las discusiones y mejorar . Eso está bien y la sociedad va a escuchar”.

