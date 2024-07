Axel Kicillof llamó al peronismo a resistir contra Milei y sella una tregua con Máximo Kirchner

Escuchar

LA PLATA.- En el 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón y desde la Quinta 17 de Octubre, en San Vicente, los gobernadores opositores a la gestión nacional Axel Kicillof y Ricardo Quintela se mostraron en unidad y llamaron a otros mandatarios provinciales a unirse en la resistencia contra Javier Milei.

El Presidente calificó ayer a Kicillof y a Quintela como “parte de la Argentina del fracaso que atrasa”, ante la negativa de los dos mandatario de aceptar la convocatoria al pacto de Julio, que se firmará la semana que viene en Tucumán.

Las respuestas llegaron directamente sobre la figura de Milei. “El Presidente volvió a llamar una invitación al Pacto de Mayo: le vuelvo a proponer a Milei que celebre su pacto el 4 de julio, una fecha más adecuada para entregar banderas históricas de nuestro país”, dijo Kicillof, en referencia al Día de la Independencia de los Estados Unidos. Reinvidicó, además, la educación y la salud pública.

“Cuando deje de agredir y devuelva a las provincias los recursos que robo, cuando deje de ahogarnos financieramente, de despedir de achicar al pueblo, recién ahí podríamos conversar. Mientras tanto damos nuestra posición en una palabra: peronismo. Nuestro único pacto es con el pueblo, con la Patria y no lo vamos a traicionar por una foto”, enfatizó Kicillof, el orador central en San Vicente, donde se congregó el PJ casi en plenitud.

“Milei no vino sólo a achicar el Estado vino a desintegrarlo, como vino a desintegrar la unidad nacional rompiendo con el federalismo”, destacó Kicillof. Y llamó a seguir movilizando.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires arengó: “El peronismo va derecho al futuro”. Y llamó a construir “junto a las fuerzas populares, una alternativa que permita rebatir y revertir la destrucción que está en curso. Vamos a organizarnos para luchar en el proyecto del país que nuestro pueblo se merece”. A lo que el público reunido - en su mayoría movilizados en colectivos, respondió con cánticos de “La Patria no se vende”.

Milei fue abucheado durante gran parte de los discursos de los dos gobernadores peronistas.

Andrés Larroque, presente en San Vicente Nicolás Suárez

“A los compañeros gobernadores, mucho de ellos peronistas- dijo a su turno Quintela- Hay que convocarlos: cuál es el resultado de la Ley Bases. Muchos se quejan porque no va un sólo peso a las provincia. Hoy es nuestra obligación trabajar por la unidad”, subrayó.

El mandatario de La Rioja opinó: “Este proyecto que conduce hoy este personaje no es producto de su mérito, de su proyecto de país, es producto de los errores que nosotros hemos cometido. La unidad es una necesidad. Somos oposición a este gobierno, a este modelo que quieren imponer en la República Argentina”, destacó Quintela. Y llamó a crear desde el PJ un “núcleo de resistencia” .

El mandatario de La Rioja fue el único de los gobernadores peronistas en confirmar su asistencia. También estuvo la ex gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci. La ex mandataria llamó a la unidad “para que salgamos a dar las batallas que tenemos que dar”.

La foto de unidad no sólo fue entre gobernadores peronistas: hubo una suerte de tregua pública con el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, que resiste a la conducción de Kicillof en esta provincia. “Gracias al presidente del Partido Justicialista”, destacó Kicillof, que no obstante no lo subió al escenario montado en la Quinta 17 de Octubre. Kirchner siguió el acto desde la primera fila, escoltado por los intendentes Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Julián Álvarez (Lanús).

Roberto Baradel, en el acto peronista de San Vicente Nicolás Suárez

Kicillof logró que se movilicen representantes de distintos sectores de los intendentes peronistas que aún lo resisten, como los alcaldes vinculados a La Cámpora: por caso Mayra Mendoza (Quilmes) y Otermin (Lomas de Zamora) que se sentaron junto al presidente del PJ

Estuvieron presentes, además, otros dirigentes históricos del peronismo de la provincia que trabajan para el proyecto presidencial de Kicillof como Mario Secco (Ensenada) Fernando Espinoza (La Matanza), Juan José Mussi (Berazategui) y Jorge Ferrarresi (Avellaneda). Estuvo también el intendente local Nicolás Mantegazza.

Estuvieron también presentes sindicalistas: Hugo Yasky y Hugo Godoy, referentes de las dos vertientes de la CTA, y el triunvirato de mando de la CGT, con Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña.

“Estamos acá para construir el futuro”, instó Kicillof ante todos los presentes. El mandatario revindicó a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández, con quien tuvo momentos de tensión en los últimos meses. También revindicó a Francisco, tras su visita a El Vaticano.

Acto en la Quinta de San Vicente a 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón Nicolás Suárez

Los mandatario compartieron el acto con miles de militantes de distintas agrupaciones movilizadas al lugar: Patria y Futuro; Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) y la UOCRA algunas de los presentes.

Acto en la Quinta de San Vicente a 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón Nicolás Suárez

Cristian Scollo, director del Museo, brindó detalles de los trabajos realizados en la Quinta 17 de Octubre. Precisó que se hicieron obras en la casa de huéspedes, en la casa principal, en el mausoleo, en la sala principal, en el sector de piletas, en el tren presidencial y una plaza con juegos para chicos “con una inversión conjunta de $274 millones de parte del ministerio de Infraestructura provincial y la Municipalidad de San Vicente”.

El espacio depende del Instituto Cultural bonaerense, conducido por Florencia Saintout, referente de La Cámpora.

Los visitantes pueden recorrer la quinta los fines de semanas y los feriados aunque en vacaciones de invierno habrá horario extendido. Asimismo, señaló que los días de semana son destinados para visitas de escuelas, centros de jubilados, gremios y diferentes instituciones.

Este fue el lugar donde Perón vivió los fines de semana junto a Eva Duarte.