Axel Kicillof recorrió Luján y buscó politizar la visita del Papa: “León continúa el mensaje de Francisco de la justicia social”

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó hoy un mensaje de fuerte contenido político ante la visita del papa León XIV.

“En esta situación del país y del mundo, León XIV es una voz que nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a la injusticia, a la crueldad. Que no podemos acostumbrarnos al abandono hacia los más débiles”, subrayó el mandatario provincial en una visita a Luján, la ciudad que será anfitriona del Papa el miércoles próximo.

“León recoge y continúa el mensaje de Francisco. Un Papa que llevó al mundo un mensaje de justicia social, solidaridad y defensa de los más humildes. En estos días sus luchas van a estar muy vivas”, opinó Kicillof. Y añadió, en una nueva comparación con el legado de Jorge Bergoglio: “León, al igual que Francisco, quiere una Iglesia en las calles, con los que sufren, dando pelea”.

Durante una recorrida por Luján, donde se celebrará la misa por la Caridad el miércoles próximo, se refirió también a la agenda del Sumo Pontífice por el Gran Buenos Aires.

Kicillof en Luján NICOLAS ABOAF

“Que León haya querido ir al Cottolengo Don Orione es un gesto de enorme significado: es una manera de expresar sus prioridades. El Papa decide abrazar a quienes suelen quedar al margen”, afirmó el gobernador.

“En la provincia de Buenos Aires abrazamos su mensaje contra la indiferencia, el individualismo y cualquier forma de crueldad”, manifestó Kicillof.

“El Papa pone en el centro la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la violencia, pero también los desafíos del progreso tecnológico que no puede avanzar en base a deshumanizar a las personas”, dijo Kicillof, acompañado del arzobispo local, Jorge Eduardo Scheinig.

El Arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig Archivo

“El progreso económico, científico y tecnológico sólo puede llamarse progreso si mejora la vida de las personas. Si deja millones afuera, concentra la riqueza y multiplica la exclusión, no es verdadero progreso”, dijo Kicillof, en lo que se intuyó como un tiro por elevación a la gestión de Javier Milei.

“Ojalá esta visita sea una oportunidad para reflexionar sobre el país que tenemos y el que queremos construir”, agregó el gobernador, que tiene intenciones de competir el año que viene para la Presidencia.

Durante la mañana, Kicillof supervisó junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el operativo para recibir a León XIV, la semana que viene.

Javier Alonso en Luján NICOLAS ABOAF

“Para la provincia de Buenos Aires es un inmenso orgullo recibir al Papa. La dimensión del evento es gigantesca. Nos propusimos estar a la altura del acontecimiento”, resaltó.

El miércoles próximo el Papa llegará a las 9.45 a Luján y caminará por la plaza hasta arribar al altar que se colocará frente a la Basílica.

La Basílica de Luján a la espera de la llegada del Papa Guadalupe Faraj

Durante la misa habrá 30.000 servidores con pecheras que tendrán distintos roles, desde guiar hasta sacar dudas a los peregrinos.

En la ciudad se desplegarán 15 puestos sanitarios y cuatro hospitales de campaña. Los peregrinos podrán disponer de una aplicación, sin internet, y con GPS, para orientarse.

También hay datos oficiales en la página https://visitadelpapapba.gba.gob.ar