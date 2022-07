Axel Kicillof se dio un baño de peronismo, llamó a “tener entereza” ante la situación y pidió “no encerrarse a putear”

LA PLATA.- Mientras construye poder con gobernadores y se prepara a mostrarse mañana junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof envió hoy una señal fuerte hacia la interna peronista: a poco de asistir esta tarde a un acto convocado por el presidente Alberto Fernández en la CGT para rendir homenaje a Juan Domingo Perón, visitó por primera vez el Museo y la Casa Natal del expresidente, en Lobos en el día que se conmemora la muerte del exmandatario. Y desde allí lanzó un mensaje conciliador: “No tenemos derecho a encerrarnos ni a putear, hacia adentro ni hacia afuera. Tenemos que tener entereza ante cada situación por más difícil que sea”.

Kicillof, que se autodefine como peronista y keynesiano cuando se lo tilda como marxista, nunca se mostró muy apegado a la liturgia del Partido Justicialista, ni a sus reuniones partidarias. Esa es, al menos, la crítica de sus compañeros.

Hoy mientras la interna del Frente de la Victoria fagocita a su espacio por la pelea entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández se mostró rindiendo homenaje al fundador del movimiento que falleció el primero de julio de 1974. Lejos del acto de la CGT donde el Presidente convocó a gobernadores para rendir culto al fundador del movimiento peronista.

La presencia de Kicillof en el Museo Juan Domingo Perón también es un preludio del acto de mañana para rendir tributo al expresidente que compartirá con Cristina Kirchner y los intendentes -como Mario Secco que ya anuncian “no hacen albertismo bobo”-, en la ciudad de Ensenada.

El acto de este mediodía fue un guiño a los sectores más ortodoxos del partido en la provincia de Buenos Aires: intendentes y sindicalistas que siempre lo sintieron a Kiciloff como un ajeno, un outsider que llegó desde Capital Federal con poca sensibilidad de la interna política ni conocimiento de territorio.

Axel Kicillof participó del homenaje de Juan Domingo Perón en Lobos

Y a la vez fue un guiño hacia la oposición -aún necesaria para aprobar leyes en la Legislatura- ya que Lobos, gobernada por un intendente de Juntos, mantiene una disputa de antigua data con otro distrito vecino gobernado históricamente por el justicialismo.

El gobernador de Buenos Aires - que fue vitoreado este mediodía en Lobos- estuvo acompañado por el intendente local, Jorge Etcheverry, y el intendente en uso de licencia de Roque Pérez, Juan Carlos Chinchu Gasparini, un hombre que ahora es su asesor en la Casa de Gobierno y es el vínculo con todos los intendentes. Un hombre que lucha hace años por su salud y que tiene una historia en la calle que lo hace sumamente sensible al intercambio entre sus pares. Una figura convocante entre sus compañeros, que da pelea por los símbolos del peronismo sin perder la posibilidad de diálogo interno.

“No conocía el Museo, es una verdadera emoción recorrerlo, saber que acá nació Perón y que en el 53 lo convirtió en Museo. Ver que es una casa humilde trabajador. Esto contribuye a desmitificar a quienes nos inspiran, como Perón, que no es sólo patrimonio de Argentina sino también de la Humanidad. Nosotros vamos a exportar peronismo”, dijo Kicillof.

¿Qué tenemos que hacer para que eso ocurra? ¿Qué puede hacer cada uno desde el lugar donde está? Obviamente hay responsabilidades distintas de gobierno. ¿Qué puedo contribuir para honrar a Perón y Evita y para mantenerlos vivos? Uno ve esas figuras conmovedoras, impactantes y piensa en cómo se dio la historia. Hasta la casualidad para esta pareja que cambió la historia Argentina. Eso me lleva acá a recordar a Néstor Kirchner. Miren cómo son las cosas: estuvieron Perón y Evita, y después Néstor y Cristina para continuar ese legado”, dijo Kicillof.

“El mejor homenaje a Perón, concluyó Kicillof, es militando”, dijo. Y llamó a “ no dejarse vencer por la adversidad. No tenemos derecho a cansarnos, a encerrarnos. Ni a putear para adentro ni para afuera. Tenemos que tener entereza en cada situación por más difícil que sea”, dijo.

La pelea por Perón

Por muchos años hubo una fuerte controversia entre los dos pueblos vecinos por el origen del expresidente, fundador del peronismo.

En el museo de Lobos hay muebles y tesoros que fueron de Perón

La historia oficial dice que Perón nació en Lobos el 8 de octubre de 1895 en una vivienda situada en la calle Buenos Aires 1830 y que era hijo del oficial de justicia Mario Tomás Perón. Así lo inscribió su abuela Dominga Dutey en el Colegio Militar en 1910. Pero hay testimonios y pruebas de que nació en un rancho de adobe Roque Pérez el 7 de octubre de 1893, lo anotaron primero como Juan Sosa y fue hijo natural de la pareja formada por Mario Tomás con la india tehuelche Juana Sosa.

Mientras los dos pueblos intentan llegar a una conciliación, el Congreso propone declarar monumento histórico nacional a la supuesta casa natal de Perón en Lobos, que hoy visitó Kicillof. Allí funciona un museo que se inauguró en 1953 y fue reabierto por el exgobernador bonaerense Antonio Cafiero en 1989.

Pero esta versión oficial avalada por ley 25518 del Congreso Nacional que declaró a esa casa monumento histórico el noviembre de 2021, tiene sus puntos débiles: hay vecinos de Lobos que recuerdan el momento en que se construyó esa casa, en 1925. Es decir cuando Perón tenía más de treinta años.

A pocos kilómetros en el pueblo vecino de Roque Pérez aún se conserva un rancho donde se habría criado en sus primeros años Juancito Sosa, luego inscripto como Juan Domingo, en recuerdo de su abuela Dominga.

Fermín Chavez, historiador de Perón asegura que el expresidente le confirmó su nacimiento y su primera infancia en ese lugar.

“Ya no hay pelea. Nosotros tenemos la casa. Ellos tienen el Museo”, dijo a La Nacion Chinchu Gasparini. “Yo defiendo lo nuestro con argumentos válidos, sólidos, con papeles. Y promociono la casa natal de Perón”, remarcó.

En el lugar se construirá un anexo para visitantes que cada vez llegan especialmente en busca de los orígenes. “Nosotros sabemos que nació en Roque Pérez-dijo Gasparini- Tenemos argumentos válidos. Y vamos a seguir con esta tesitura. Pero no ando peleando con Lobos”.

Gasparini apeló al humor para dar por concluida la disputa: “Ya no tenemos enfrentamientos. En Lobos hay mucha gente que me dice: llevátelo de acá, porque no está el gobierno nuestro. Y nosotros en cambio lo promocionamos mucho” dijo Gasparini con un dejo de ironía.

¿Para qué nos vamos a andar peleando? - cerró el intendente en uso de licencia de Roque Pérez, ahora asesor de Kicillof, que lo acompañó en la visita.