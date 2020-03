Axel Kicillof: "Soy un cristinista puro, tengo admiración por Cristina Kirchner"

El gobernador de Buenos Aires mantuvo un mano a mano con Luis Novaresio en el debut de Animales Sueltos Fuente: captura de televisión

A poco más de 80 días de asumir como gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof fue el invitado en el debut de la 12° temporada de Animales Sueltos ( América) que renovó su equipo y tiene a Luis Novaresio como flamante conductor. Durante la entrevista, el mandatario se definió como un "cristinista puro", dijo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "es insostenible". También habló de su relación con los principales referentes del Frente de Todos y la pelea entre Sergio Berni y Sabina Frederic.

"El FMI dijo que la deuda es insostenible, en las condiciones actuales no se puede pagar. [Mauricio] Macri deja de recibir fondos del mercado internacional en febrero de 2018, el proceso de endeudamiento más grande en dos años, luego va al FMI, consigue el crédito más grande y luego defaultea", dijo Kicillof.

Sin embargo, el gobernador bonaerense dijo que "hoy estamos en el marco de una negociación, hay señales muy optimistas" y agregó que "si sale bien se recuperaría la sostenibilidad de la deuda, se debe poder pagar".

"En este momento Buenos Aires no está en cesación de pagos. Pagamos los vencimientos que había", dijo Kicillof y agregó que "largamos un cronograma de reestructuración de deuda en dólares. Para explicar lo mismo que se hace en Nación. Así como está no se puede pagar. Para poder pagar, hay que poder crecer, sino cada vez tenés menos recursos".

La "herencia"

"Los datos reales muestran que la gobernación de [María Eugenia] Vidal no hizo lo que había prometido, por eso mucha gente que la votó no la quiso votar nuevamente. No se hizo más obra pública. La salud... conté cómo estaba el equipamiento de los hospitales. No es que estuvieran bárbaros, pero se deterioraron", dijo Kicillof.

El gobernador bonaerense sostuvo que "en términos de educación, salud, obra pública y producción fue peor la gobernación de Vidal que la de [Daniel] Scioli. Aumentó mucho la pobreza".

Provincia vs Nación

Kicillof también habló de los cortocircuitos en los gobiernos bonaerense y nacional, en especial del cruce entre el ministros de Seguridad de la provincia, Berni, y su par nacional, Frederic. "Hubo enfrentamientos armados entre fuerzas federales y provinciales con Patricia Bullrich y Cristian Ritondo...", dijo el gobernador y afirmó que "eso viene mal coordinado y había que coordinarlos".

"Con Alberto Fernández tengo una relación excelente. Tuvimos un encuentro, él estaba alejado y se dio cuenta que la clave era la unidad. Cristina Kirchner dio un paso importante", dijo el mandatario y agregó que "tampoco con Sergio Massa había tenido una relación de cercanía".

"Somos una coalición de Gobierno y no todos pensamos lo mismo en todo", admitió y dijo que "hay una goce y una insistencia de cuándo nos vamos a pelear".

Luego se autodefinió como "cristinista puro, tengo admiración por Cristina Kirchner" y afirmó que "mi relación con Máximo Kirchner es excelente". Además, dijo: "Por supuesto que consulto con Máximo Kirchner y con Sergio Massa, que son diputados por la provincia de Buenos Aires".