Axel Kicillof suma tensión con los intendentes de Pro, pero se maneja en sintonía con los de la UCR

La relación del gobernador Axel Kicillof con los intendentes de los 135 municipios bonaerense varía según el color político de los jefes comunales, particularmente con los opositores. El vínculo con los que pertenecen a Juntos es dispar. Con los que militan en Pro es de tensión permanente , con disputas por posicionamiento político y fondos; en cambio, con los radicales hay un ida y vuelta fluido , sin el nivel de conflictividad que existe con sus colegas de alianza.

En privado y también en público, los intendentes macristas muestran su exigencia de mayores fondos para sus distritos. La semana pasada, denunciaron que el gobernador los discrimina en materia de obras y asistencia financiera. Ese reproche es parte de la tirantez que existe desde el comienzo de la gestión provincial. “ Tienen una mirada ‘ombliguista’, están en su campaña de posicionamiento electoral. Se complica mucho la relación porque, si aceptan algo, sienten que nos están convalidando . No presentan los proyectos y, si les pedís correcciones, se enojan. Es un tira y afloja que termina empantanando la gestión”, describe una fuente de confianza del gobernador.

En las filas de Pro reclaman que se inyecten más fondos a los municipios, como consecuencia de la inflación. “Muchos intendentes de Juntos por el Cambio no firmaron aún el FIM [Fondo de Infraestructura Municipal] 2021. No podemos hacer obras así. Después, está la discusión por los ATN [Aportes del Tesoro Nacional], que queremos que se coparticipen. Hay mucho atraso en el FIM, que no se actualizó, pero están los ATN y no los coparticipan” , señala un hombre de Pro que conoce la trama.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a intendentes de Pro Prensa Gobierno Provincia Buenos Aires

Los diputados y senadores macristas impulsan un proyecto legislativo para que esos fondos discrecionales se coparticipen. Pero en las filas de Pro admiten que no tiene chances de avanzar.

“Con los radicales, la relación es mucho más seria. Tenemos distintas concepciones de la política, pero se puede trabajar. Tienen asumido que gestionan para sus vecinos. Y salieron a decir que nunca se sintieron discriminados ”, diferencian cerca del gobernador.

“Venimos trabajando normal, nos reunimos y avanzamos. Gestionamos a través de nuestro foro, somos 32 intendentes bien compactos. No me voy a poner a llorar. Seguramente habrá fondos discrecionales y más inversión en municipios de ellos, como antes habrá pasado al revés” , indica un intendente radical. El foro que los agrupa tiene como conductor al intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández. En Juntos por el Cambio destacan que tiene buen vínculo con Kicillof.

Kicillof, en julio, con intendentes que integran el foro de jefes comunales de la UCR

No obstante, entre los jefes comunales radicales también hay reclamos. “Es cierto que se desvaloriza el dinero. El tema más preocupante es que firmás convenios y los desembolsos no salen con continuidad. Pedimos poder certificar acopio de materiales y fijar precio, o un ajuste sobre el final de la obra”, sostienen en la UCR provincial.

La relación con los peronistas

En paralelo, el gobernador mejoró la relación con los intendentes del propio Frente de Todos a partir de la llegada al gabinete de dos exponentes de esa tribu: Martín Insaurralde (de Lomas de Zamora, actual jefe de Gabinete) y Leonardo Nardini (de Malvinas Argentinas, hoy ministro de Infraestructura). Aseguran que mermó la desconfianza sobre el gobernador. “A él [por Kicillof] le cuesta, pero mejoró bastante. Los cambios de gabinete los hizo Cristina y la situación mejoró”, asevera un intendente peronista del conurbano, que marca que “lo que más cuesta es el control de la seguridad, pero es un tema nacional”.

Fuentes con acceso al despacho de Kicillof admiten que el cambio de gabinete del año pasado aceitó el vínculo con los intendentes oficialistas . “Ellos tenían ese objetivo [que hubiera intendentes en el gabinete]. Con eso, se relajaron y todo fluyó”, afirman.

En el mapa bonaerense también están los intendentes vecinalistas. Son cinco, aunque el número puede variar al calor de alineamientos electorales que muevan a alguno de ellos a otros pagos políticos. Con los vecinalistas, la relación es “uno a uno”, dicen cerca de Kicillof. “Con algunos es más difícil, como [con el intendente de Chivilcoy, Guillermo] Britos; con otros es más cómodo, como el de Villlarino [por Carlos Bevilacqua]”, comparan. A Britos, como al radical Miguel Lunghi (Tandil) y a algunos otros intendentes de Juntos, lo fastidia que se realicen actos que incluyen a su distrito a los que no está invitado, pero en los que sí está presente la referente local de La Cámpora, la diputada nacional Constanza Alonso. En el caso de Lunghi, la disputa es con otro diputado camporista, Rogelio Iparraguirre.