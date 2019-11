Axel Kicillof: "Todo está peor, en estado de urgencia y de emergencia"

Axel Kicillof junto a Mario Ishii, en José C Paz Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

LA PLATA.- "Estamos una encrucijada histórica que nos va a poner a todos a prueba", dijo hoy el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y añadió: "Acarreábamos problemas estructurales no resueltos por muchísimo tiempo. Cada una de esas dificultades se gravó, se convirtió en emergencia, en urgencia. No estaba todo resuelto. Ahora está peor y en estado de emergencia. Un enorme desafío y enorme exigencia se abre a partir de ahora".

Durante un acto en conmemoración por los 70 años de la universidad gratuita, Kicillof reconoció a quienes en "los últimos cuatro años fueron ninguneados, olvidados: docentes, no docentes, estudiantes, la comunidad universitaria y científica argentina". Fue un tiro por elevación a María Eugenia Vidal.

"No hay universidad democrática y transformadora si los únicos que pueden acceder son los que gozan de privilegios, ingresos, cuna y suerte. El derecho a la educación tiene que ser derecho a la educación universitaria", dijo.

Sin nombrar a la gobernadora Vidal ni al presidente Mauricio Macri, los criticó: "No hay nada peor que aquel que tiene un instrumento y lo desprecia, lo ataca o lo aparta".

"Sabemos que la situación es compleja. Tenemos menos recursos, un arduo trabajo por delante. Pero todo los que nos toca ocupar un rol sabemos que no lo vamos a poder hacer solos. Aquí se inaugura una época llena de desafíos, pocos recursos, pero donde los que nos toca asumir sabemos que todo vamos a hacerlos colectivamente sumando a sindicatos, organizaciones, entre todos", señaló el exministro de Economía de Cristina Kirchner.

"Tenemos una tarea urgente. Hermanos y hermanas que no pueden comer, tenemos que darles de comer. Universidades que necesitan crecer, hay que darles instrumentos", dijo.

Luego apuntó directamente a Vidal: "Quiero decir de la manera menos ofensiva posible: si alguien piensa que los humildes no acceden a la universidad pública, puede ser cuestión de desconocimiento, de falta de cercanía. Eso es mentira. Pero lo que más me preocupa es aquel que sabe que no es verdad, pero le gustaría tener una universidad cerrada, elitista, para pocos, cuando ese proyecto todavía está vigente. Quienes piensan que al país hay que ajustarlo y que vaya a la universidad el que puedo pagarlo. Un país para pocos con oportunidades espantosamente distribuidas".

Asistentes y oradores

El hasta ahora diputado nacional estuvo acompañado por el Intendente Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; el Intendente de José C. Paz, Mario Ishi; el diputado provincial Carlos Moreno; y el rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea.

El evento contó además con la presencia de los rectores de las Universidades de Lanús, de Quilmes, de Moreno y de Hurlingham.

El intendente local, Mario Ishi agradeció a Kicillof. "La educación es un acto de rebeldía de los pobres. Es la solución. Hay que mirar para adelante", dijo. Y agregó: "Quiero decirle a Axel: tengo muchas esperanzas puestas en nuestro querido gobernador".

A su turno Federico Thea destacó: "Hay nombres y apellidos concretos. El 22 de noviembre de 1949 tiene un nombre y un apellido concreto. Juan Domingo Perón y lo tenemos que recordar. Y el 2 de diciembre esta Universidad cumple diez años y también tiene nombre y apellido: Mario Ishi. Néstor y Cristina".

"Las nuevas universidades del bicentenario ponemos como datos a destacar que entre el 85 y 90 por ciento de nuestros estudiantes son primera generación de universitarios. Eso es digno de aplaudir" , cerró el anfitrión.

El rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perzyk, destacó: "Hoy lo que vemos es un descenso del presupuesto universitario. Menos becas y menos universidades. Vemos con gran expectativa lo que viene en la argentina. Ponemos a disposición de lo que viene a la Universidad vinculada a la lucha contra el hambre, con la alimentación, con la salud, con la energía con el agua. Tenemos que ponernos a disposición del tiempo que viene con Alberto, con Cristina y con Axel".