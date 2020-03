El gobernador lanzó la advertencia al inaugurar un centro sanitario en Pilar Crédito: Prensa GPBA

26 de marzo de 2020

LA PLATA .- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió sobre el alcance de la nueva pandemia en este territorio: " Va a ser complicado . Por eso agradecemos a los trabajadores salud. Probablemente vivamos momentos donde la expansión del virus , que es exponencial, nos encuentre con que cualquier ampliación de la capacidad no alcance", dijo, antes de destacar que se están triplicando los centros de atención y diagnóstico.

La provincia dispone de 19 centros de diagnóstico. Kicillof inauguró hoy otro centro sanitario, en Pilar. "Se ha entendido que el coronavirus implica diagnóstico diferencial para evitar contagios a la vez que se atiende al paciente. Va a implicar muchísimo sacrificio. Muchísimas solidaridad y soberanía nacional. Se trata de atender al coronavirus como un pueblo, no individualmente. No se trata de salvarse solo. No es el sálvese quien pueda. Es el Estado y la acción solidaria, es lo que permite atender esta pandemia", expresó.

En la provincia de Buenos Aires hay 138 casos del nuevo virus confirmados. Treinta en la última jornada. Doce de ellos tienen antecedentes de viaje a Europa, Estados Unidos, Brasil, Chile, Emiratos Arabes y República Dominicana. Varios de los casos que se cuentan en la provincia corresponden a pacientes detectados en el aeropuerto de Ezeiza, que están atendidos en el sistema de salud provincia.

Hasta el momento dos personas fallecieron en la provincia: una mujer y un hombre. Los dos con antecedentes de viaje y comorbilidades.

El Gobernador destacó el trabajo en los distintos niveles de gobierno. "El gobierno nacional puso a disposición recursos. El gobierno provincial está haciendo compras de insumos y obras. (.) En cada distrito los intendentes están ayudando con su capacidad de gestión a que el Covid-19 tenga su respuesta", resaltó.

Calles desiertas: "Es una buena noticia"

Kicillof aseguró que las calles de la provincia "están desiertas", tal como pidió el Presidente de la Nación para evitar el contagio. "Vemos calles desiertas. Parece triste. Hoy es una buena noticia: el virus no puede pasar de una mano a otra, una boca a otra. Es la forma en la que todos estos esfuerzos van a poder dar abasto para atender a esta epidemia", se esperanzó Kicillof.

Axel Kicillof y el intendente de Pilar, Federico de Achával Crédito: Prensa GPBA

Pero alertó: "Por lo que se ve en otros países, va a ser complicado. Por eso agradecemos a los trabajadores salud. Probablemente vivamos momentos donde la expansión del virus, que es exponencial, nos encuentre con que cualquier ampliación de la capacidad, no alcance. En esos casos podemos decir que hemos duplicando y triplicando la capacidad de atención. A eso nos tenemos que abocar". Y convocó a cada municipio de la provincia.

El gobernador le pidió a los bonaerenses trabajar codo a codo. "No podemos darnos la mano ni el abrazo que necesitamos. Mucha fuerza. Mucha garra. Tenemos que pensar en el otro además de uno mismo para salvar vidas. Hoy estamos dedicados a salvar vidas", remató.

En el mismo sentido el ministro de Salud, Daniel Gollán, destacó que desde el gobierno "Nos anticipamos en el tiempo. Estamos actuando. Es muy importante la coordinación con intendentes y secretarios de Salud".

Y pidió compromiso de actuar coordinadamente en todos los municipios. "Queremos ratificar reconocimiento a los trabajadores de la salud que hoy nos llaman para anotarse. Se necesita este espíritu de sacrificio y de épica", dijo.

La cartera provincial contratará a 4000 profesionales, enfermeros y asistentes para atender la pandemia. Los voluntarios o profesionales que quieran sumarse al trabajo pueden hacerlo a través la página del Ministerio de Salud bonaerense.

El intendente de Pilar, Federico Achaval pidió permanecer en cuarentena. "Queremos ser muy claros en la recomendación que venimos trabajando en conjunto con nuestro gobernador. Quedarnos en casa en lo que mejor podemos hacer para cuidarnos. Coordinadamente con provincia establecimos puntos de referencia, como este Tratado de Pilar".