El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló esta mañana sobre el avance de la campaña de vacunación en el territorio y ante las posibles comparaciones con lo que ocurre en la Ciudad, el mandatario pidió diferenciarse por las distintas magnitudes y dijo: "La Ciudad es un pedacito muy pequeño de la provincia, es menos que un municipio... La Matanza debe tener más o menos los mismos habitantes".

En medio de la crisis política generada por las vacunaciones de funcionarios y personalidades por fuera del circuito oficial, el llamado "vacunatorio vip" que se instaló en el Ministerio de Salud de la Nación y que llevó a la renuncia de Ginés González García, Kicillof insistió en que en Buenos Aires no se registraron irregularidades pero se defendió de los plazos para conseguir turnos en tanto destacó que se trata de "la campaña más grande en toda la historia".

"Tenemos tres millones de inscriptos. Vamos vacunando por grupos de prioridad. La vacunación es amplia, estos no son 200 kilómetros cuadrados, son 307.000; no son tres millones de personas, son 17", indicó de nuevo en tono comparativo el gobernador, el diálogo con C5N.

"Ayer fue un récord total, tuvimos más de 30.000 vacunados a la par que se registraron 3 mil positivos", agregó el funcionario y destacó que la Argentina hoy recibe casi un millón de dosis de la vacuna china elaborada por Sinopharm mientras aun en todo el mundo "hay 130 países que no recibieron ni una dosis".

"En la provincia recibimos 500 y tenemos 360 mil dadas", añadió.

Tras ello, de nuevo, sobre el escándalo de las vacunas con privilegio, repitió que en el territorio que gobierno no hubo ejemplos y afirmó: "No tenemos vacunatorio oculto ni privatizado", en referencia a la denuncia que recayó sobre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien se imputó en una causa iniciada en las últimas horas por la supuesta contratación irregular de prestadores privados para trabajar en el operativo de vacunación.

"No hemos privatizado la vacuna, no es así, no se puede privatizar la vacunación", repitió.

Si bien señaló que "si alguien se coló, es reprochable", defendió el accionar del gobierno de Alberto Fernández y atacó a la gestión del expresidente Mauricio Macri: "En el gobierno anterior se conoció lista de gente que blanqueó guita y eran parientes del presidente. Hay que poner todo en su dimensión. Tomamos nota y estamos generando mecanismos de mayor transparencia".

"Los que pudrieron millones de vacunas en un galpón que primero expliquen eso", afirmó después en referencia a la denuncia del exministro de Salud de la Nación, quien afirmó haber encontrado 12 millones dosis de vacunas vencidas en un frigorífico del barrio porteño de Constitución.

"Hay que seguir mejorando para que se cumpla perfectamente lo establecido por el ministerio pero esto no puede tapar el hecho real, que a algunos le dolerá mucho, de que la gente se quiere vacunar", dijo.

Por último, Kicillof dio los números de los trabajadores de la salud ya inoculados: "Se estima que hay 250 mil trabajadores en total, tenemos inscriptos 208 y vacunamos ya 192 mil". Tras ello cerró: "Del miedo a la vacuna pasamos al miedo a no vacunarse. Vamos a responder con más vacunas".

