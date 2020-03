"Vos a mí no me podés vender nada con Cristina Kirchner al lado", sostuvo el periodista Fuente: Archivo

Se sabe, Baby Etchecopar no tiene pelos en la lengua y suele decir lo que piensa sin medias tintas, sobre todo cuando se trata de comentar la realidad política, en este caso, fue el turno del discurso de ayer del presidente Alberto Fernández frente a la Asamblea Legislativa.

"Digamos la verdad: acá la que preside es Cristina [Kirchner]. Alberto no corta ni pincha si no lo ayudamos", sostuvo esta mañana el conductor durante su programa El Ángel (Radio 10).

"Lo apoyo porque es el Presidente, pero cualquier discurso del hombre está invalidado por la presencia de la señora. Vos a mí no me podés vender nada con Cristina Kirchner al lado, porque no te creo y no compro", dijo Etchecopar.

"Terminó el discurso con el aborto, con lo que estoy de acuerdo, pero no pagado por todos, con lo que yo no estoy de acuerdo", terció el periodista y fustigó: "Me pareció un discurso lleno de promesas falsas y utopías".

"No prometamos lo que no podemos cumplir. Lo que sí van a cumplir es lo del aborto de todos los puntos. Si vos vas a cualquier país limítrofe te sacan con un patadón en el ort... tal que abortás en el aire".

Más adelante, el conductor se permitió ironizar sobre la cantidad de gente que asistió a la movilización en los alrededores del Congreso en apoyo al nuevo gobierno que fue convocada por el periodista ultrakirchnerista Roberto Navarro.

"Otra cosa que me gustó fue la convocatoria de Roberto Navarro, las 14 personas que llevó -dijo con sorna-. Los sicarios de Cristina, Navarro, este y otro pendejo que anda dando vueltas no convocan ni a 10 personas".

"Yo vengo a decir la verdad, yo vendo esto, si quieren otra cosa pongan a Navarro", arremetió Baby, y sostuvo: "Vienen por todo".