Baby Etchecopar pidió que los votantes fiscalicen por Juntos por el Cambio

Baby Etchecopar volvió a defender al Gobierno y lanzó una curiosa convocatoria para todos sus seguidores. Después de la derrota de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el conductor de Basta Baby pidió a los televidentes que fiscalicen en las próximas elecciones de octubre.

Después de mostrar un informe que hacía responsable al jefe de gabinete Marcos Peña por el escaso control en las mesas electorales, el conductor invitó a todos a convocar en los próximos comicios. "Si usted quiere en la próxima elección por lo menos no tener dudas como en ésta... fiscales para Juntos por el Cambio, escuche bien: se pierde un domingo y se gana cuarenta años. Anótese como fiscal. Cumpla su función. Vamos a ir todos como fiscales", dijo el conductor.

Después hizo un polémico sobre uno de los distritos más opositores de la provincia de Buenos Aires. "Ya veo que me toca La Matanza, me tengo que ir con un tacho de vaselina y van a quedar las manos ensangrentadas en el cuarto oscuro. Igual, a mí no me van a cag..., me voy a llevar un cuero para morder, no voy a gritar", dijo.