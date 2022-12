Bajo la lupa por los festejos de la semana pasada, Gabriela Cerruti atraviesa su momento más delicado en el Gobierno

escuchar

El gobierno nacional se vio envuelto en las últimas horas en una serie de corrimientos de funcionarios de distintos rangos y órbitas. Primero fue la salida de INADI de Victoria Donda; después le siguió la de Rodolfo Gabrielli de la Casa de la Moneda; y terminó con Félix Crous fuera de Oficina Anticorrupción. La situación mostró un escenario distinto del que en el oficialismo buscaban transmitir hasta hace poco y que hablaba de que no habría nuevas salidas del gabinete de Alberto Fernández.

Con tres desplazamientos en menos de 24 horas y los rumores de nombres que danzan, también internamente admiten que durante estos días quedó en la mira la continuidad de la portavoz Gabriela Cerruti. Otros optan por abrir un compás de espera y ver lo que sucederá en los próximos días. “Si hay definiciones debería ser la semana próxima, si no ya no creo que las haya”, arriesgan fuentes calificadas. Curiosamente, la salida de otros funcionarios pudo haber actuado a favor de la continuidad de Cerruti porque el Presidente dijo que no quería más salidas de su equipo en este momento.

Aunque ayer a través de sus redes se mostró en el brindis de fin de año en Casa Rosada con periodistas y junto a Fernández, la vocera presidencial no atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó al cargo en octubre de 2021. Mientras que ella misma dio cuenta de algunos inconvenientes de salud a través de sus propias redes sociales, en el Frente de Todos se habla de un corrimiento de su figura del círculo más cercano del mandatario.

El momento de máxima tensión entre ambos se habría dado, según cuentan cerca del mandatario, el martes 20, cuando los jugadores del seleccionado nacional de fútbol llegaron al país y la funcionaria le habría insistido a Fernández para que asista a Casa Rosada, pese a que no había definición sobre si el plantel iría o no al lugar.

El presidente encabeza el acto oficial por los #3AñosDeGestión de Gobierno Ricardo Pristupluk

Después de ese día, Cerruti acusó dolencias físicas y se ausentó de sus funciones, y no concurrió al saludo que Fernández les dio a los trabajadores de Balcarce 50, con motivos de las fiestas de fin de año. Tampoco tuvo un rol en la comunicación de lo sucedido con la decisión del Gobierno de transmitir su posición frente a la Corte Suprema en el conflicto por la coparticipación, un tema sensible para la administración nacional.

Lo sucedido en vísperas de los festejos por el triunfo de la albiceleste, aseguran importantes fuentes, habría influido en la percepción de su gestión por parte de Alberto Fernández, hasta ahora el único que la seguía respaldando pese a las críticas y comentarios que en privado le hacen llegar sus personas de confianza y funcionarios de distintas líneas.

Sin embargo, el Presidente dio señales de continuidad cuando en la entrevista que ofreció el miércoles a la noche en el canal C5N resaltó una charla que había tenido con ella en los días previos, dando a entender que seguía trabajando con normalidad.

En las últimas dos semanas Cerruti tampoco realizó sus conferencias de prensa, como hace semanalmente todos los jueves. A eso se le sumaron, en público y en privado, varias críticas por la decisión de que la sala de periodistas no estuviera abierta a los trabajadores de prensa ese mismo martes del arribo del seleccionado, algo que no registra antecedentes en épocas democráticas, como se le habría hecho saber tanto a la portavoz como al propio mandatario, otra vez en público y en privado.

Operativo seguridad Casa Rosada y teatro Col˜n Rodrigo NŽspolo

Cerruti no goza de simpatía en las distintas terminales del oficialismo e incluso fue criticada en conferencia de prensa por la propia vicepresidenta, Cristina Kirchner, en abril pasado. Las críticas también emanan con fuerza desde el Palacio de Hacienda, donde no cayeron bien los comentarios que salieron sobre Sergio Massa, a mediados de este mes desde Balcarce 50. Y desde el camporismo, donde no vieron con buenos ojos las filtraciones que al mismo tiempo que al titular de Economía, le llegaron a la vicepresidenta.

En parte de las críticas que se dieron durante esos días también estuvo el armado del acto por los tres años de Gobierno que terminó dejando al descubierto las ausencias y falta de apoyos internos que otra cosas. “Hace rato que se le viene haciendo saber a Alberto que la situación lo perjudica, porque si bien en un principio ella logró que Alberto no quedara expuesto como venía haciendo, la realidad es que en el último tiempo eso ya no sucede y al contrario, queda aún peor”, aseguraron desde el entorno del mandatario.

En medio de esas críticas también están quienes dan por sentado que finalmente no habrá salida, pero probablemente sí un cambio de cara al año electoral, donde se buscará reducir al mínimo los problemas internos para dar batalla al escenario externo.

