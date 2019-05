El dirigente gremial reconoció que aún no había leído el texto Fuente: DyN - Crédito: Alberto Raggio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2019 • 11:09

Roberto Baradel , el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), asistió anoche a la Feria del Libro para la presentación de Sinceramente, el libro de Cristina Kirchner y dijo que, "si habla de lo público" podría ser incluido en los planes de estudio escolares, aunque admitió que todavía no lo leyó.

"Escuché comentarios, pero no quise leer el libro porque quería escucharla primero a ella. Luego lo voy a leer, más detenidamente -dijo a Perfil.

Cuando le preguntaron si el libro era para recomendar en las escuelas contestó: "Veremos el libro. Si tiene que ver con el tema de lo público y el análisis, según en qué asignatura, corresponde. Sea de la ideología que sea", respondió el dirigente gremial.

Además, dijo que hay ansiedad por el lanzamiento de la candidatura de la exmandataria. "Creo que hay una expectativa por un país que no merecemos vivir como el de hoy. Me encontré con dos maestras que me dijeron que los chicos no tienen para comer y no pueden ir a la escuela porque les faltan guardapolvos y útiles, ese país hay que modificarlo", cerró.