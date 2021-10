Beatriz Sarlo: “Cristina está un poco desbordada: pensó que Alberto Fernández tenía más personalidad”

La ensayista Beatriz Sarlo analizó las internas dentro del Gobierno nacional y planteó que el presidente Alberto Fernández tenía un buen desempeño como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, pero que para jefe de Estado le falta carácter “porque su personalidad es más débil”.

“Hay personas que nacemos de segunda línea. Quizás no tenía el tono de personalidad. Yo lo vi funcionando en la jefatura de Gabinete de Néstor Kirchner y ahí no parecía despistado, pero ahí había un dirigente que era Kirchner y estaba seguro cuando se equivocaba o no se equivocaba”, dijo Sarlo, en declaraciones radiales a FM Millenium.

“Tenía esa tensión que impone el dirigente que sabe decir ‘esta es la dirección que yo elegí’. Fernández no parece tener esas cualidades, es un presidente más débil porque su personalidad es más débil”, aseguró la intelectual.

En cuanto al vínculo con la vicepresidenta Cristina Kirchner y a la evolución de su relación, comentó sobre la lucha de poder dentro de la Casa Rosada. “Yo creo que ella deseó, al mismo tiempo, que él tuviera mayor presencia y mayor peso y ese mayor peso le viene a molestar inmediatamente porque es una política mezquina y mala respecto a los demás políticos”, señaló.

Y agregó: “Cristina está un poco desbordada no solo porque confió en que ella iba a poder dirigir movidas de Alberto Fernández, sino que Alberto Fernández iba a tener más personalidad y mayor pregnancia política. No es que ella lo quisiera, sino que lo necesitaba en ese momento”.

Sobre los resultados de las PASO, observó: “El Gobierno, sin equivocarse demasiado, pensó que iba a ganar las elecciones por poco, no perderlas por poco. Porque el grueso de sus votantes están en un circuito del Gran Buenos Aires y pensaron que podían manejarlo”.

En ese sentido, explicó que hay una novedad en los votantes que es “el hartazgo de los políticos que siente la gente”. Así, reconoció: “No digo que antes lo ciudadanos del común supiesen demasiado sobre política, pero tenían un interés. Ahora paro a la gente en la calle para preguntarles y me dicen que no entienden nada ni les importa, son todos lo mismo”.

Con respecto a la renuncia de la jueza Elena Highton, dijo: “Ahora hay que elegir un nuevo ministro de la Corte, lo que va a entrañar una nueva cadena de conflictos y negociaciones. Era una ministra que, aunque fuera amiga de Fernández, parecía relativamente independiente de las facciones en pugna. No recuerdo una situación más confusa”.

Sarlo también se refirió a distintos referentes de la oposición. “Macri no tiene formación política, no aprendió demasiado siendo presidente. Si te mandan a La Sorbona y no aprendiste nada yo te digo: ‘¿Qué te paso?’”, expresó.

Y continuó: “Patricia Bullrich desearía un partido fuerte. Pero cuando lo escuchás a Macri te das cuenta de que no. Macri no tiene teoría política que sustente sus elecciones políticas, sino es formas diferentes por las que se pudo llegar al gobierno”.

Además, recordó su primer encuentro con el expresidente: “Lo primero que me preguntó Macrí cuando estaba en un canal de televisión, yo estaba con un chal rojo y blanco y me dijo: ‘No me va a decir que es de River’. Un dirigente político en ascenso, a una intelectual, como primera línea de diálogo no me diga que usted de River porque parece un teatro de revistas y ahí es cuando el público se ríe”.

“Rodríguez Larreta se percibe que viene de una familia de linaje político, como fue su padre. Desde chico estuvo en un ambiente político y creció ahí. No estuvo en un ambiente de todos capitalistas. Se puede estar en contra de medidas que él proponga, pero está claro que uno se sienta a la mesa y habla”, dijo sobre el jefe de Gobierno porteño.

En cuanto al líder político de La Libertad Avanza, sostuvo: “No creo que se despoje de ese traje de agitador de derecha que tiene Milei. Porque sabe que eso pega en una zona de la juventud y también de los mayores. No creo que se saque rápidamente esa vestimenta”.

Sobre su apariencia física, planteó: “El día que se corte y se peina de manera más o menos elegante yo te contesto que me equivoqué. Él va a seguir manteniendo esa imagen porque esa imagen lo identifica con otra cosa, esa imagen de outsider”.