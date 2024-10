Bertie Benegas Lynch atacó a Longobardi y lo comparó con Cristina Kirchner

Escuchar

El diputado nacional libertario Bertie Benegas Lynch arremetió este jueves contra el periodista Marcelo Longobardi, en medio de una serie de cruces que se dieron entre los dos. El alfil mileísta le dijo al conductor que tiene “complejo narcisista y necesidad de atención”, y hasta lo comparó con la expresidenta Cristina Kirchner. Por su parte, Longobardi emitió una fuerte respuesta desde la radio.

Ayer, Benegas Lynch negó haber dicho que debían “limpiar” a Longobardi, como el propio periodista había contado. “Bertie Benegas Lynch sugirió públicamente que yo debía ser limpiado, aunque no aclaró los términos”, comentó en uno de los videos que transmite en su plataforma de YouTube.

Tras eso, el diputado salió a la carga. “Es muy revelador que te autoincrimines como ‘mercenario con vestimenta de periodista para operar’ y tu necesidad de atención, porque nunca me referí a vos (ni en los términos aberrantes que instalás) cuando hablaba con referentes de Fopea. El mercado sabe de tus mentiras”, replicó en X Benegas Lynch, que integra la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.

Pero no pasó solo eso. Cuando se enteró del mensaje del legislador, Longobardi estaba al aire y aprovechó para hacer su comentario. “Les cuento que el diputado Bertie Benegas Lynch acaba de hacer una publicación en la red social X llamándome ‘mercenario con vestimenta de periodista para operar’. Tomá. Y está seguido, por supuesto, por una maraña de tuiteros y trolls que son parte de este formato de comunicación paraoficial , que no hacen más que insultarme de manera bastante significativa”, dijo el periodista, que ya fue atacado en otras oportunidades por figuras del mundo libertario, hasta por el propio presidente Javier Milei.

Sobre Benegas Lynch, Longobardi siguió: “Él dice que yo me he autoincriminado como ‘mercenario con vestimenta de periodista para operar’ y que tengo necesidad de atención, que quiero llamar la atención. Bueno, ponele. ¿Qué quieren? ¿Que no hable? ¿Que venga y me calle? O sea, yo no trabajo de llamar la atención, trabajo de hablar, qué se yo, es mi trabajo desde hace 40 y pico de años. No sé qué pretende, ¿que venga y no hable? ¿Me quedo mudo? A ver, probemos. Así no llamo la atención”. Acto seguido, el conductor hizo silencio y en su programa de Radio Rivadavia se escucharon audios de grillos.

“La radio no va a estar de acuerdo”, acotó Longobardi y concluyó: “‘El mercado sabe de tus mentiras’, me pone. Esto no es un mercado, diputado, es un país. Ya veré qué hago con esto, la verdad que ya me tienen cansado. ¡Qué manera de agraviar, Dios mío! ”.

La situación, en tanto, no pasó desapercibida para Benegas Lynch, que reaccionó de vuelta. “Me dicen periodistas y amigos que volvés hoy a mentir al aire”, le dijo el diputado al conductor. “Es increíble que necesites de alguien desconocido y que es diputado hace solo diez meses para tener visibilidad por una semana. Jamás personalicé lo del calificativo de ‘mercenario vestido de periodista para operar’”, comentó, pese a que antes había vertido esas expresiones en un tuit donde adjuntó un video de Longobardi.

No obstante, el diputado cerró contra el conductor: “Sí te voy a decir que tenés un complejo narcisista y necesidad de atención nivel CFK [por Cristina Kirchner] . Creo en la total libertad de expresión, también la tengo yo para decir que mentís descaradamente. Igual que tu crítica vidente a un libro de Agustín Laje antes de que salga. Sesgo papelonero”.

