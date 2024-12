Bullrich confirmó que el Gobierno pretende echar a todos los procesados si expulsan a Kueider

Con el kirchnerismo firme en su idea de avanzar con la expulsión del Senado de Edgardo Kueider, preso en Paraguay tras haber sido encontrado con más de US$200.000 que no pudo justificar, este sábado por la mañana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la idea del Gobierno, que el día anterior había deslizado el vocero Manuel Adorni: que si lo echan al entrerriano, van a pedir que se remueva a todos aquellos legisladores procesados.

A Kueider los kirchneristas lo tienen en la mira desde hace tiempo por haberse escindido del bloque, pese a que entró en la boleta de Unión por la Patria (UP). El senador, que ahora está con prisión domiciliaria, fue clave para que el oficialismo hiciera caminar determinados proyectos, como la Ley Bases. Por eso lo acusan de tener un pacto con la Casa Rosada.

Ante la sesión ya pedida desde el bloque de UP para tratar la expulsión de Kueider de la Cámara el próximo jueves, Bullrich fue taxativa. “No es el único diputado o senador que tiene un procesamiento, hay varios… Si vamos a sacar a todos los que tienen una situación así porque sale en la tele, sacamos a todos. De paso por ahí limpiamos bastante”, aseguró en Radio Mitre, como un llamado de atención directo a la bancada K. “Hay muchos”, acotó, aunque no pudo enumerar los nombres.

Asimismo, negó cualquier vínculo de la Casa Rosada con Kueider, que cultivaba una fluida relación con el asesor Santiago Caputo, y le endilgó a la oposición que el entrerriano entró al Congreso en la lista de UP. “ Que se dejen de joder , si es parte de un sistema, está en boleta del kirchnerismo, es una persona que ha pertenecido a ellos. Habrá querido estar más cerca del Gobierno, iba a ser presidente de una comisión y no lo fue [la de Inteligencia]. Que se hagan cargo. Como dijo un presidente uruguayo: ‘Han sido corruptos del primero al último’. Que no joroben, que no digan cosas que no tienen nada que ver”, marcó.

Incluso, la ministra de Seguridad planteó que los vínculos del oficialismo con Kueider eran estrictamente en términos legislativos. “Cuando uno tiene que sacar una ley y viene alguien y te dice ‘yo te la voto’, vení y votala. De ahí a deducir que hay corrupción por eso... De un gobierno que ha sacado las leyes con la lengua afuera para tener un voto... Es una injusticia”, sostuvo.

Y para concluir con este tema insistió con que le parece “razonable” que si hay “cuatro o cinco legisladores en la misma situación”, saquen a todos. “Revisemos, que todo el mundo presente antecedentes ahora y veamos cuántos están en la misma instancia que él” , propuso. Horas antes, Adorni se había manifestado en la misma sintonía.

Minutos después de estas declaraciones, que dejaron en claro que la Casa Rosada no va a avalar solo la expulsión de Kueider, la expresidenta Cristina Kirchner sumó presión sobre Milei para que La Libertad Avanza (LLA) acompañe la remoción, con una serie de chicanas.

“¡Che Milei! A vos que decías que venías a terminar con la ‘casta’, te quiero avisar que los 33 senadores y senadoras peronistas piden sesión especial el próximo jueves a las 11 para remover al senador argentino que está preso en Paraguay porque lo agarraron en la Triple Frontera con más de US$200.000 sin justificar. Fijate que tu vicepresidenta no se olvide de convocar a sesionar y que tus seis senadores bajen al recinto para dar quórum. ¿O Kueider es tuyo y lo van a dejar seguir siendo senador porque tienen miedo de que hable? ”, le preguntó la expresidenta al actual.

A vos que decías que venías a terminar con la “casta”, te quiero avisar que los 33 senadores y senadoras peronistas piden sesión especial el próximo jueves a las 11hs, para remover al Senador argentino que está preso en Paraguay porque lo agarraron en la Triple… pic.twitter.com/IgdO1NazTe — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 7, 2024

Como el pedido de sesión especial ya fue firmado por cinco senadores, por reglamento Villarruel debe convocarla. Después, se necesitan 37 legisladores sentados para alcanzar el quórum en la Cámara alta y, para la expulsión, los dos tercios. Si 48 senadores votan a favor de la remoción de Kueider, lo reemplazará la camporista Stefanía Cora, una leal a Cristina Kirchner. En caso de que esa cifra no se alcance, permanecerá en su banca.

Mientras tanto, en Diputados, Santiago Cafiero -avalado por el presidente de bloque de UP, Germán Martínez- hizo otro pedido, para que se conforme una comisión que investigue si para la aprobación de la Ley Bases hubo sobornos.

