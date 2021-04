“Bullying progre”: la hija de Baby Etchecopar da un paso al costado de la política

Pasaron solo algunos días desde que la imagen de la hija de Baby Etchecopar, María Paz Etchecopar, se viralizara en la redes y ella anunciara su posible ingreso en la política. Hoy, la primogénita del conductor quiere dar “un paso al costado” debido al “aluvión” de críticas que recibió.

“Recibí muchas críticas y agresiones”, aseguró Etchecopar a LA NACION, y aclaró que no pertenece a ningún partido político y que se reunió con varios representantes de distintos sectores de la oposición “para que se pongan firmes”. “Si la oposición no se junta nos van a pasar por arriba. El Titanic se hunde con todos arriba”, dijo Etchecopar.

Sobre la defensa que hizo hace algunos días su padre en una entrevista en el eltrece, Etchecopar aclaró: “Mi viejo me salió a defender como todo padre que sale a defender a su hija, porque tiene años de experiencia en los medios”.

Según contó María Paz, su deseo fue expresarse “como una ciudadana más”, sin embargo, su aspiración fue frustrada por los “ataques” que recibió. “Se ve que al oficialismo le molesta mucho mi apellido. Salieron a matarme”, dijo, y aclaró: “No soy alguien mediático. Lo único que soy es la hija de alguien que está en los medios de comunicación de la argentina, que es opositor al kirchnerismo. Pero todos somos opositores a un régimen castrochavista. No somos pocos”.

Acerca de lo que motivó su deseo de incursionar en la política explicó que lo hizo “por la gente” y por ella. “Estoy cansada de levantarme todos los días y ver cómo nos pasan por arriba. Estamos cada vez más solos, sin derechos. No podemos vivir así”, dijo, y remarcó que cree que “la agenda política va por otro lado”.

“Los argentinos nos estamos fundiendo y muriendo de hambre, deprimidos. Es todo un papelón. Nada tiene coherencia. Quiero apelar al sentido común. Nada más”, dijo.

Sobre el futuro, Etchecopar anuncia que por el momento dará “paso al costado” para preservase, pero pide que “la gente ponga la cara”. “Están adormecidos, y los jóvenes se están yendo todos los días y yo soy una de ellos. Lo pienso, pero no me quiero ir como una rata. Por eso hay que plantarse y decir basta. Hasta acá llegaron”, enfatizó.

“Hay que salir y hay que decirlo. Yo entiendo que tengan miedo, porque ellos están armados, pero la gente se esta levantando. Espero que todo tenga algún sentido” dijo Etchecopar.

A raíz de las críticas recibidas, Etchecopart denunció haber sido víctima de “Bullying progre” en su cuenta de Facebook. “No me fui a presentar a un concurso de belleza, me presenté y puse la cara delante de los políticos, para plantearles que me preocupa muchísimo el rumbo de nuestro país, pero no todos tenemos buena voluntad y somos desinteresados, también están los que se dedican a intentar destrozar moralmente al otro por pensar distinto”, dijo.