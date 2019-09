Fuente: Archivo

20 de septiembre de 2019 • 17:36

El economista Roberto Cachanosky usó su cuenta de Twitter para pedirle a Ticketek que "le devuelva su dinero" por la entrada del show de Caetano Veloso después de que el público cantara en contra del gobierno de Cambiemos al finalizar el show.

"Señores @TicketekAr: compré entradas para ver un espectáculo musical con Caetano Veloso. Uds no me avisaron que los artistas iban a hacer manifestaciones políticas ni que el espectáculo iba a terminar en un acto político. Ruego me devuelvan el dinero de las entradas", escribió.

También criticó a uno de los hijos del músico, que también tocaba en el show, por decir "Lula libre".

"Fui a ver un espectáculo musical, no un acto K. Patético", posteó.

Por otra parte, Pablo Avelluto, secretario de Cultura, le respondió a Cachanosky. "Voy a los shows de Caetano Veloso desde hace 25 años. El autoritarismo es lo que mostrás en tus imágenes. Me gusta Caetano, soy macrista. ¿Nos lincharán los nuevos comisarios estéticos del pueblo? Ojalá @caetanoveloso reconozca que su público está más allá de esta locura", escribió en Twitter.

"Mezclar un espectáculo musical con agresiones políticas me parece de cuarta. Sabés que no soy de Cambiemos y hemos tenido diferencias de opiniones en algún programa de televisión, pero siempre fue con respeto. Eso pretendo del resto de la gente", escribió el economista en respuesta a Avelluto.