Cambiemos acelera el debate por su estrategia

El planteo de Cornejo reactivó la discusión sobre la conveniencia de incorporar peronistas en la coalición Fuente: Archivo

Maia Jastreblansky SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2019

La discusión por la estrategia electoral aterrizó con fuerza en el oficialismo. Cuando faltan menos de cuarenta días para el cierre de los frentes electorales, los pedidos para ampliar Cambiemos abrieron una nueva cuña en la coalición oficialista y precipitaron los tiempos. El frente interno, que había enfriado su ebullición, volvió a exhibir diferencias.

Cerca de Mauricio Macri y de Marcos Peña ven lejana la posibilidad de sumar a una facción del PJ que altere el ADN de Cambiemos. "Lo mismo decían en 2015 cuando pedían que arreglemos con Sergio Massa para que vaya en la provincia, y mirá cómo le fue a María Eugenia Vidal", insisten cerca del Presidente.

La necesidad que genera el contexto político y económico, sin embargo, no permite el purismo. Quienes se sientan con Macri y Peña en las mesas de decisión reconocen que el Presidente y su jefe de Gabinete están "más permeables" a la apertura política. "El acuerdo de gobernabilidad que se planteó esta semana no era posible en otra instancia", reconoció un funcionario que los trata de cerca.

Quien precipitó los debates por el futuro del frente electoral oficialista fue el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo . El gobernador de Mendoza dijo anteayer: "Creemos que hay que ampliar Cambiemos para enfrentar las vicisitudes de la Argentina. Nos parece muy bien esta convocatoria a un acuerdo y, por qué no, que tenga un correlato electoral".

El ala política y territorial de Pro ayer rechazaba el planteo de Cornejo. No porque no crea que haya que tener amplitud política, sino por factores operativos. "No dan los tiempos políticos para una alianza así, es tarde para empezar a sumar al PJ ahora", señaló a LA NACION uno de los funcionarios que está cerca de la estrategia territorial de Cambiemos. "¿Qué van a hacer las provincias donde Cambiemos está por pelear una elección con el PJ no kirchnerista? Es una locura", reflexionó.

Un referente cercano a María Eugenia Vidal analizó: "Es impracticable a tan pocas semanas del cierre. Sobre todo cuando han habido críticas tan duras del otro lado. La diferencia de posturas se ha expresado muy claramente".

Distinta parece la posibilidad de sumar a dirigentes extrapartidarios. Es decir, adherir individualidades sin trastocar la identidad de la coalición de gobierno. "Es un mito que el macrismo es refractario a incorporar a referentes que no son de Cambiemos, ha habido mucha apertura, incluso de Marcos y de Mauricio", reflexionó un importante referente del partido del Presidente. Citó como ejemplos los del massista Gustavo Sáenz en Salta, Claudio Poggi en San Luis y Alberto Paredes Urquiza en La Rioja.

Diferencias y oportunidad

En el Gobierno ayer esperaban que Cornejo moderara sus planteos impactantes y criticaron lo inoportuno de las declaraciones del presidente de la UCR. "Son cosas que se tienen que hablar de forma interna", reflexionaba ayer un referente de Pro. "Cornejo les está hablando a los mendocinos, porque quiere diferenciarse de Macri y porque tiene inconvenientes con su alianza local con el PJ", agregó.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo ayer que las discusiones "tienen que ir por cuerdas separadas". "La búsqueda de acuerdos que se plantea ahora es tan importante que no tenemos que contaminarla con planteos electorales", dijo.

Cerca del gobernador de Mendoza, al menos hasta ayer, no cedían en su apuesta. "La postura de buscar un frente que sea desde Cambiemos pero más amplio no es solo de Cornejo, los gobernadores de la coalición piensan lo mismo, aunque no lo puedan decir o no se animen a decírselo a Macri", señalaron ayer a LA NACION cerca del mendocino.

La cuña que abrió Cornejo causó sorpresa en buena parte de la dirigencia radical. En charlas reservadas con funcionarios del Gobierno manifestaron que el mendocino "no expresa a toda la UCR".

Las divergencias se dan a pocas semanas de la convención radical, el espacio donde la UCR define los frentes electorales. El panorama se vislumbra, todavía, muy difuso. Vidal ya se aseguró que una semana antes que la nacional, se celebre la convención bonaerense. El vicegobernador, Daniel Salvador, ya garantizó un nutrido número de convencionales que se mantendrán dentro de Cambiemos.

Elisa Carrió, la tercera socia de Cambiemos, aún no se pronunció sobre las aventuras electorales que planteó Cornejo. Por ahora, se muestra abocada a consolidar Cambiemos en el interior. Pero el 18 de mayo tendrá lugar el congreso nacional de la Coalición Cívica, donde el partido definirá sus alianzas.

Quien tiene una postura similar a la de Cornejo es Martín Lousteau. Habla de una "coalición superadora". Hoy se espera una imagen de alto voltaje político cuando el diputado radical presente su última publicación en la Feria del Libro. El autor invitó a varios referentes de Cambiemos a las primeras filas de la sala. Algunos aceptaron el convite y se dejarán fotografiar.