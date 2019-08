El director de cine dijo que el peronismo perdió la calle "hace rato"

Después de la dura derrota en las elecciones primarias, Juan José Campanella redobló su apuesta como vocero del oficialismo, llamó a defender al gobierno de Mauricio Macri con la marcha del 24A y endureció su discurso contra un sector de la oposición, liderado por Juan Grabois y los movimientos sociales que marcharon ayer hacia el Ministerio de Desarrollo Social pidiendo por la emergencia alimentaria.

Después de que se movilizaran miles de personas por la 9 de Julio con la consigna "Urgencia para enfrentar el hambre", el director de cine y televisión dijo que el peronismo perdió la calle "hace rato" y que "hace décadas que tiene que pagar o extorsionar para hacer un acto".

Los dichos del director de El secreto de sus ojos se dieron en el marco de un video compartido en Twitter donde supuestamente se ve a personas tomando lista de asistencia para dar el presente en la movilización convocada por el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), junto a otros referentes sociales.

Campanella compartió el video y escribió:

"En la 'marcha geriátrica' del 24A, la plaza se llenó con voluntarios y defensores de la democracia. Todos sabían por qué iban y su función en la historia. El peronismo hace décadas que tiene que pagar o extorsionar para hacer un acto. La calle la perdieron hace rato", disparó.

Grabado por la usuaria @claricegiss, el video tiene una voz en off que relata lo que se está viendo: "Esto es 9 de Julio e Independencia, son la una de la tarde casi, está totalmente cerrado, toda la gente que está acá, se está manifestando no sé por qué. no sé cuándo trabajan.", se escucha.

El director se hizo eco de la crítica y lo compartió en su cuenta con un duro mensaje contra el peronismo.