16 de agosto de 2019 • 12:23

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral opinó esta mañana sobre una polémica propuesta de campaña del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y dijo: "No me puso nervioso que dijera que hay que revisar algunos fallos judiciales. Para nada. Me parece bien".

"Fuera de las campañas periodísticas, están los fallos. Sin ninguna duda los jueces deben rendir cuentas sobre sus actos", dijo en diálogo con El Destape Radio, y agregó: "Si cerramos Comodoro Py varios medios van a tener que cerrar parte de su programación".

El juez, investigado por su enriquecimiento en el Consejo de la Magistratura, consideró: "Si hay que tomar una decisión que puede interferir en un proceso electoral me parece prudente no tomarla en ese momento".

El magistrado se refirió a la situación del fiscal Carlos Stornelli, quien fue declarado en rebeldía por negarse a declarar en la causa que investiga la extorsión a un empresario y una supuesta red de espionaje ilegal: "En lo personal, si me llaman a indagatoria iría porque eso es lo que corresponde".