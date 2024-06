Carlos Castagneto contó qué le pasó cuando la Policía le tiró gas pimienta

Escuchar

El diputado de Unión por la Patria (UP) Carlos Castagneto, contó cómo se sintió cuando la Policía le tiró gas pimienta en medio de la tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad durante la aprobación de la Ley Bases en el Senado. “Sentí que me moría”, sostuvo.

“Estoy con la vista medio mal. Siento como piedritas en los ojos y la cara con cremas, fui al Instituto del Quemado. Sentí que se me prendía fuego la cabeza, sentí que me moría”, relató Castagneto esta mañana en diálogo con Radio 10. “Mirá que tengo calle y nunca me pasó algo así. Ni en la [represión de 2017 por] la reparación histórica sentí algo así. Fue una situación horrible”, agregó luego.

Tras ello, aseguró que salió a la Plaza de los Dos Congresos, donde había tensión con la Policía, para “estar un poco con la gente”. Y advirtió: “Vos sabés cómo se maneja este Gobierno, con [la ministra de Seguridad, Patricia] Bullrich a la cabeza, sabemos cómo se manejan. Voy a hacer la denuncia penal como corresponde, esto no es normal”.

En línea con su relato, siguió en referencia a la Ley Bases, que fue aprobada el miércoles por la noche en el Senado: “Estoy con dolores, pero me duele más que se haya aprobado la ley. Vamos a pelear para que no se quiten ninguno de los derechos”. En ese contexto, arremetió contra el presidente Javier Milei. “Le dieron facultades delegadas a un Presidente que genera y fomenta violencia. Me hace acordar al 2017 cuando dieron vuelta un auto y tirando las 14 toneladas de piedras. Ahora, mismo lugar, y la policía no hizo nada. El auto de Cadena 3 (que fue dañado e incendiado por manifestantes) estaba solo”, explicó.

El momento en el que el diputado Carlos Castagneto es asistido tras ser rociado por las fuerzas de seguridad con gas pimienta

El incidente con Castagneto ocurrió el miércoles por la tarde, cuando diputados de bloques opositores fueron rociados con gas pimienta por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) mientras se manifestaban en contra de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo. Minutos antes de las 14, comenzaron a circular en las redes sociales videos de los legisladores de UP Eduardo Valdés y Castagneto siendo asistidos por otras manifestantes.

A los integrantes de las Cámara baja les dieron de leche con el objetivo de reducir el ardor del aerosol que les arrojaron los efectivos de la Federal. Según trascendió, algunos habrían sido derivados a establecimientos hospitalarios. Pasado el mediodía, creció la tensión frente al Congreso, donde gremios, movimientos sociales y agrupaciones kirchneristas y de izquierda se manifestaron contra el proyecto oficialista. La Policía arrojó gases lacrimógenos y hubo 31 detenidos.

🇦🇷 AHORA : GASEARON A DIPUTADOS AFUERA DEL CONGRESO.



La prefectura le lanzó GAS PIMIENTA EN LA CARA a 2 diputados que estaban afuera del congreso protestando contra la ley Bases.



👉 MAXIMA TENSIÓN en el país Trasandino. pic.twitter.com/7i5EbhDk2E — Antifa Watch 🍉 (@aquiradiomoscu) June 12, 2024

En medio del enfrentamiento, volaron botellas, los insultos se amplificaron y hubo algunas personas tendidas en el piso producto de los efectos del gas. Las más comprometidas recibieron el auxilio de un grupo de trabajadores y estudiantes de la salud ligado al Partido de los Trabajadores Socialistas que buscaba neutralizar los efectos del gas aplicándoles leche a los heridos.

En otro tramo de la entrevista, Castagneto se refirió al comunicado de la Oficina del Presidente, que denunció que los manifestantes eran “terroristas” con la intención de generar un “golpe de Estado”: “El comunicado decía que eran terroristas pero el Presidente nombró terrorista a Bullrich en la campaña”. Y agregó: “El pueblo va a seguir estando en la calle y no quiero que la clase política se esconda. La ley va a salir lamentablemente. Pero no solo hay privatizaciones, se pierden derechos laborales. Hay que pelear, sin violencia, hay que estar a la altura de las circunstancias”.

La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 12, 2024

