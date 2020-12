La hija del expresidente además contó que todavía no saben cuándo recibirá el alta Fuente: Archivo

16 de diciembre de 2020 • 09:53

La hija de Carlos Menem, Zulemita, habló esta mañana desde el hospital en el que se encuentra hospitalizado su padre, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y afirmó que el expresidente está bien, aunque de mal humor por tener que permanecer internado.

"Es una infección urinaria, no es otra cosa. Él está bien, enojado porque está internado. Pero pasó la noche bien. Yo me quedé hasta tarde y esta mañana llamé temprano y ahora me quedo acá", indicó la hija del mandatario que gobernó el país durante dos períodos en la década del 90.

Asimismo Zulemita indicó que Menem recibe antibióticos por vía endovenosa, por lo que los médicos aún no pueden confirmar una fecha de su alta. "Va a llevar unos días hasta que haga efecto", aseguró a los periodistas en la puerta del sanatorio de Los Arcos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Mi papá tiene un problema cardíaco de base, por eso la infección le subió un poco la frecuencia cardíaca, pero está bien", insistió, y afirmó, aunque sin dar nombres, que desde el Gobierno "todo el mundo" llamó para ver cómo estaba la salud de su padre.

"No tiene nada que ver con la internación anterior", dijo Zulemita en referencia a los problemas de salud que enfrentó este año. El actual senador nacional fue hospitalizado dos veces: en una ocasión, en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral; en la otra, por un cuadro de baja saturación en sangre.

Su nueva internación se conoció ayer por la tarde, cuando desde su entorno confirmaron que habían decidido llamar a los médicos debido al aumento de su frecuencia cardíaca.

El actual senador nacional por La Rioja, quien el 2 de julio cumplió 90 años, tiene mandato hasta 2023.

