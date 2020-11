Carlos Rívolo criticó el proyecto kirchnerista que elimina las mayorías especiales para designar al procurador: "La victoria no da derechos" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2020 • 08:35

El presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, cuestionó en duros términos el proyecto que impulsa el kirchnerismo en el Senado que elimina las mayorías especiales para designar o remover al procurador general de la Nación.

"Dos tercios implica federalismo, implica 48 votos, no 37 votos. El procurador general no trabaja en la ciudad de Buenos Aires, sino en la política criminal y en el área no penal de todo el país. Por eso esta exigencia agravada", señaló el fiscal Rívolo, en diálogo con el canal de cable TN.

Rívolo consideró que el proyecto del Frente de Todos para modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal "es llamativo" y tiene una "intencionalidad política". "Coincido con el doctor Ricardo Sáenz: la victoria (electoral) no da derechos y mucho menos en esta condición", advirtió.

"¿A qué da el derecho? Da el derecho a que se pueda proponer el candidato, como lo hizo en su momento Mauricio Macri o Cristina Kirchner", dijo el presidente de la Asociación de Fiscales. "El punto es que los dos tercios implica federalismo y que las provincias opinen", añadió.

Además de la mayoría de dos tercios para designar y remover al procurador general de la Nación, el proyecto del kirchnerismo -que escribió el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro)- modifica el jury de enjuiciamiento de fiscales, dándole más participación al estamento político. Así, el kirchnerismo podrá destituir a Eduardo Casal, procurador interino, y a Carlos Stornelli.

El domingo pasado, el presidente Alberto Fernández deslizó que acompañará el proyecto de reforma que impulsa Cristina Kirchner para la Procuración. Y dejó trascender que evalúa llamar a su candidato, el juez Daniel Rafecas, quien anticipó que declinará su postulación si se aprueba el cambio que promueve el kirchnerismo en el Senado.

"El Presidente habló de la independencia del Poder Judicial. Los fiscales vamos a seguir siendo los encargados de investigar al resto de los poderes, con lo cual necesitamos una espalda", sostuvo Rívolo.

Y advirtió: "Que se pretenda modificar todo lo que tiene que ver con la integración del tribunal de enjuiciamiento, que sean normas regresivas en lo que tiene que ver con el respaldo de los que vamos a llevar adelante la investigación poco hace a la independencia. ¿De qué manera vamos a poder ejercer esta función si estamos a tiro en un país que está muy politizado?".

El presidente de la Asociación de Fiscales dijo que es "llamativo" que aún el oficialismo no haya tratado el pliego del juez Rafecas.

"Queremos que nos escuchen. Nadie se encolumna ni en oficialismo ni en no oficialismo. Estamos hablando de una institución que va a trascender esta coyuntura. Lamentamos la falta de destreza de la política para no llegar a tener un procurador. Pero es parte del trabajo", remarcó.

Días atrás, las asociaciones de fiscales y magistrados criticaron la ofensiva del oficialismo para modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.

A través de un comunicado, la Asociación de Fiscales (Affun) calificó de "absolutamente inconsulto" y de atentar contra el "espíritu de independencia" de sus cargos el texto presentado por Weretilneck. En el mismo sentido se manifestó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Conforme a los criterios de Más información