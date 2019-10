Rosencrantz habló un día después de que la Corte emitiera un nuevo fallo negativo para el Gobierno Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

"Nuestro país debe dejar de pensar en las empresas con las lentes de la ideología. Sin empresas y sin empresarios ningún país puede desarrollarse", afirmó el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz frente a un auditorio repleto con los hombres de negocios más relevantes del país, en el 55° Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

Rosenkrantz, que desde que asumió la presidencia del máximo tribunal votó en minoría en los fallos más resonantes, afirmó que "los jueces debemos esforzarnos para decidir del modo en que quede fuera de toda duda". "Para cualquier ciudadano razonable, la decisión que se adopta no debe ser la que pueden sugerir nuestras preferencias políticas, ideológicas o morales sino que es la impuesta por el derecho de nuestra comunidad", señaló.

Ayer, la mayoría de la Corte que conformaron Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, rechazó el pedido del Gobierno para que el tribunal aclarara los alcances de los fallos contra los decretos presidenciales sobre la reducción de IVA y Ganancias. Ni Elena Highton ni Carlos Rosenkrantz firmaron la decisión.

Se ha ido extendiendo una cierta manera de entender el derecho según la cual los textos de la Constitución y de las leyes no son lo más importante Carlos Rosenkrantz (presidente de la Corte Suprema de Justicia)

Rosenkrantz aludió a la "suspicacia" que genera una idea extendida según la cual "el derecho no tiene respuestas unívocas" y que, "según esa manera de pensar popular en el país, los jueces siempre imponen sus preferencias políticas, ideológicas o morales usando la coartada de que están aplicando el derecho". En esa línea, destacó que esa suspicacia se debe, entre otras razones, a que "se ha ido extendiendo una cierta manera de entender el derecho según la cual los textos de la Constitución y de las leyes no son lo más importante. Para esta visión, deformada a mi criterio, lo que más importa no es el derecho sino lo que cada uno considera justo", dijo el juez.

Carlos Rosenkrantz en su intervención en el 55° Coloquio de IDEA

"Si hay jueces que aplican el derecho y no su concepción de lo justo, entonces las decisiones judiciales se volverán predecibles y, si hay decisiones judiciales predecibles, los empresarios sabrán a qué atenerse", dijo Rosenkrantz. "La predictibilidad es indispensable porque hace posible la confianza lo que, a su vez, facilita la cooperación", agregó.

El juez les dijo a los empresarios que tienen un rol "crucial" en el contexto de crisis económicas y que "son aliados estratégicos en el más importante desafío nacional". "Ese desafío consiste en la generación de la riqueza necesaria para que podamos mejorar la situación de todos, en especial la situación de quienes hoy están peor", dijo Rosenkrantz.

"Las empresas y los empresarios acceden a una porción significativa de los beneficios de la cooperación social. A mayores beneficios siempre deben adicionarse mayores responsabilidades", transmitió el presidente de la Corte Suprema.

Rosenkrantz quiso "profundizar" sobre la relación entre las empresas y el derecho. "Si las empresas ven que sus competidoras hacen visible el cumplimiento del derecho, entonces harán lo propio, con lo que seguramente disminuirán los incentivos para buscar privilegios o prebendas indebidos, que no son solamente malos para todos porque afectan el interés económico general sino también malos para los propios empresarios en su conjunto", dijo el magistrado. "En nuestro país tenemos la tendencia a justificar el incumplimiento propio de las reglas invocando el incumplimiento ajeno", agregó.