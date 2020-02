"Tuvimos numerosas diferencias de opinión", dijo hoy el fiscal Carlos Stornelli respecto del fallecido fuez Claudio Bonadio, a quien recordó con respeto Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Tras conocerse la muerte del juez Carlos Bonadio, el fiscal Carlos Stornelli, con quien mantenía un contacto prácticamente cotidiano y con quien trabajó en el caso de los cuadernos de las coimas, habló sobre su relación con el magistrado. "Tuvimos numerosas diferencias de opinión. Diría que, en varias de ellas, el que tenía la razón era él, como suele suceder", subrayó en declaraciones a TN.

"Aprendí a conocerlo y él me habilitó en el último año nuestras conversaciones casi diarias, por cuestión de trabajo. Aprendí a conocerlo, a ver cómo funcionaba y, para mí, fue una grata sorpresa su empuje, su valentía, su determinación, su constancia. Sabiendo lo que tenía, eligió seguir trabajando hasta el último minuto", agregó el fiscal.

¿Cómo siguen las distintas investigaciones?

"No creo, más allá de mi gran opinión sobre Bonadio, que los demás jueces no estén en condiciones de agarrar las investigaciones y continuarlas. Desde el punto de vista procesal, para mí, no hay inconvenientes, más allá de que su figura haya sido un ícono, o un referente, o haya tenido quizás una presencia en la opinión pública muy fuerte e los últimos años", añadió Stornelli.

Sobre la enfermedad

El fiscal precisó que, en los últimos días, el juez Bonadio ya "no recibía a nadie". Explicó que, en diciembre, antes de la feria judicial, fue a verlo y le pidió a su secretaria, Mónica, que lo recibiera. "Nos dimos un abrazo. Él seguía trabajando. Si por él hubiese sido, no hubiera tomado las vacaciones en enero", indicó.

"A él no le gustaba que le preguntasen sobre su enfermedad. En algunas ocasiones se sinceró conmigo, pero sabía que las preguntas esas le incomodaban. Cuando lo operaron, faltó una semana al trabajo y, ni siquiera, se tomó licencia médica. Fue una operación muy delicada la de mayo del año pasado, pero a los 10 días estaba trabajando de vuelta", agregó Stornelli.

"Un tipo sensible"

Stornelli señaló que aprendió a respetar y a querer a Bonadio, pese a que había sido un juez al que no conocía tanto. "No me había tocado trabajar tanto con él. Se llevaba material a la casa. No dejaba una sola cosa por leer. No le importaba si tenía que quedarse (trabajando) hasta la noche, o durante el fin de semana. Parecía una persona lejana e imperturbable, pero era un tipo sumamente sensible, muy afectuoso. Mostraba su afecto con acciones", dijo.

Figura polémica

"Toda persona que en este país hace algo, es polémica, aunque lo haga por el bien. Siempre va a haber detractores. Me parece que no es momento para hablar de los detractores de él -que algunos son míos-, pero no voy a hacer ni quiero hacer ningún comentario sobre eso, porque no creo que deban tener lugar en este momento, más que nada por respeto a la muerte", concluyó.