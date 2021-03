El fiscal federal Carlos Stornelli recibió en su casa al periodista Pablo Sirvén y hablaron sobre temas de coyuntura, la actualidad del presidente Alberto Fernández y detalles de su vida íntima entre los que reveló su fascinación por los relojes y que duerme en una habitación blindada convertida en “panic room”.

“El asesinato de Nisman fue un antes y un después en el ejercicio de mi profesión”, aseguró el fiscal que interviene en la causa Hotesur y los Cuadernos de Las Coimas. Según Stornelli en ese instante tomó conciencia de que se podía morir por una investigación. “Después de lo de Nisman blindé mi habitación”, dijo.

Carlos Stornelli: “Después de lo de Nisman blindé mi habitación”

Sobre la labor de los fiscales Stornelli la comparó con la del médico “que da el diagnóstico fatal”, y que el poder político muchas veces “especula” con que el fiscal debe tener una cierta mesura.

“Cuando usted se embarca en una investigación contra el poder viene la soledad”, dijo y explicó que muchas veces, por la gravedad de estas causas, “se mata” y que hoy “un sicario en Argentina es muy barato”.

“Alberto no es la persona que yo conocí”, dijo el fiscal sobre el presidente Alberto Fernández, aunque considera que “todos tenemos derecho a cambiar”. A su vez, destacó que “aprecia” al Presidente, pero que hay “una decadencia de asesores que proponen cualquier cosa, que no leyeron la Constitución”. También aseguró que, si en el futuro Alberto Fernández fuese investigado en una causa, él no sería el fiscal, se excusaría de intervenir.

Sobre los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner que denunció públicamente a Stornelli por amenazar al Presidente al invitarlo a una “charla de hombre a hombre cuando deje de ser presidente”, el fiscal dijo que le provocó risa la acusación y que con esa invitación, lo que él aludía era a tener una charla como la que “tenían” en otros tiempos y que ahora, por su investidura de presidente no corresponde, para contarle cosas “que él no sabe”.

Recientemente la vicepresidenta durante su alegato ante la Cámara Federal de Casación en la causa conocida como Dólar Futuro incluyó a Stornelli dentro de los integrantes de la justicia que de fallaron en contra de la ley.

El fiscal que investiga en la causa de los cuadernos asegura que: “Mi único mérito en la causa cuadernos fue cruzarme con una prueba” y aseguró que no modificaría nada de la investigación de la causa. “Tal vez debería haber sido más proactivo”, dijo el fiscal sobre su actuación.

Stornelli también se refirió a Carlos Menem como alguien tuvo “una actitud ejemplar frente a la adversidad judicial”. El fiscal asegura que el expresidente no le guardó “resentimiento”, a pesar de las causas que llevó en su contra.

Stornelli está involucrado en una causa de espionaje ilegal que tramita en la Justicia federal de Dolores, sobre esta investigación en su contra el fiscal piensa que “fue una operación armada que sabemos por quién fue financiada” y que ninguna de las cosas que se lo acusan son verdad. Stornelli puntualizó que D´Alessio es una persona de confianza de Gildo Insfran.

En 2019, el empresario agropecuario Pedro Etchebest denunció haber sido extorsionado por Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio para que pagara US$ 300 mil a cambio de no ser investigado en la causa conocida como los “Cuadernos de la Corrupción”, en la que está procesada la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

En lo personal, durante la entrevista el fiscal reconoció haber estado afiliado al partido radical y que le deslumbraba la figura de Raúl Alfonsín, fanático de los relojes, que aprendió el oficio a los 16 años y que los valores de sus padres influyeron en su formación. “La gran cualidad de mi padre era que quería que yo sea libre”, dijo.

La entrevista será emitida nuevamente este sábado a las 21 horas por LN+.

LA NACION