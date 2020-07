Carlos Stornelli: "La reforma judicial es una mala remake de la de Menem"

El fiscal de los cuadernos confía en que Cristina Kirchner será juzgada por las coimas y comparó la muerte de Gutiérrez con la Nisman Fuente: LA NACION

El fiscal federal Carlos Stornelli dijo que indefectiblemente se va a juzgar a Cristina Kirchner por el caso de los cuadernos de la corrupción, comparó el asesinato de Fabián Gutiérrez con la muerte del fiscal Alberto Nisman y dijo que no hay que descartar ninguna hipótesis en la investigación de los posibles autores de ese asesinato ocurrido en la Patagonia.

Stornelli, en una entrevista con Terapia de Noticias por LN+, comparó la reforma judicial que anunció el presidente Alberto Fernández con la que hizo Carlos Menem en los 90 para controlar la Justicia y sugirió que el retroceso en los casos de corrupción puede deberse a "espíritus flojos" o "funcionarios venales", que favorecieron al kirchnerismo.

-¿Cómo ve la reforma judicial que propone el Gobierno?

- Lo que debe acompañar una reforma es la buena fe y las buenas intenciones. Si detrás de una reforma judicial se esconde un fin perverso -que no ni me consta ni lo afirmo- que no se investigue o que se investigue menos o lograr una justicia militante nadie puede mirar con beneplácito esa reforma

- ¿Por qué dispuso decomisar los bienes de Fabián Gutierrez si está muerto?

- La ley prevé que cuando no se pueda seguir persiguiendo penalmente, procede el decomiso de los bienes que están acreditados que provienen de la corrupción.

- ¿Está acreditado que los bienes provienen de la corrupción?

- Si la gran mayoría con un embargo de 900 millones de pesos.

-¿Pueden unirse el caso de la muerte de Gutiérrez con el del lavado de dinero?

- Es una posibilidad, pero yo no quisiera hablar porque quizás puede llegar a presionar a la fiscal y al juez que están interviniendo en esa investigación. Es evidente que hay una conexión entre el dinero que él tenía y lo que se ha aprobado respecto de su actuación en las causas. No hay que hacer juicios apresurados lo que no me gusta -y estoy hablando generalmente y no hablando de nadie en particular- es cuando ocurre un crimen aberrante como es este el de Fabián Gutiérrez -con quienes tuve mucho trato para decir eso de la audiencia que tuvimos de arrepentimiento- veo a veces personas se empeñan en descartar hipótesis el primer minuto. Es algo parecido a lo de la muerte del asesinato del fiscal [Alberto] Nisman. Hablando con un gran amigo mío le dije: "Mirá descartando el homicidio, el suicidio es la última hipótesis después de haber descartado todas las demás y eso se hace solamente a través de una investigación". Si uno sale el primer día decir esto es un suicidio, quizás inocentemente, está propugnando esa teoría porque cree que lo afecta, que lo hayan matado o no se coloca a veces en el lugar de los sospechosos. La justicia está yendo por lo que tiene que ir primero, que son los autores materiales y tratar de desentrañar la madeja de como fue el hecho. Si hubo participación de otras personas o hubo quizás autores intelectuales, digamos teorías conspirativas tenemos todos, cada uno lo ajusta lo que a lo que cree. Yo tengo la mía aunque no la pueda expresar.

-¿Cómo era Gutiérrez?

Gutiérrez era una persona muy agradable en el trato, incluso conmigo que era el fiscal, lo que más me llamó la atención de Gutiérrez es el síndrome de Estocolmo, los sentimientos contradictorios del mismo contra sus antiguos jefes de amor-odio a veces expresaba con bronca con odio por decirlo de alguna manera y otras veces con amor y con amor devoto.

-¿Cuál fue la importancia de su aporte a la causa y su muerte afecta el caso?

La gran mayoría de los arrepentidos hicieron un aporte importante desde su punto de vista. El Gutiérrez, como el de Manzanares, eran personas que provenían del riñón de la familia del anterior gobierno y eso hace que tuviese quizás un mérito adicional porque llegar a sincerarse a contar intimidades de su de su trayectoria. Confirma todo lo que nosotros ya sospechábamos que era el circuito de recaudación de recolección y de traslado y de guardado. Era secretario privadísimo de la actual vicepresidente e iba en los viajes estaba en la Casa de Gobierno, volvían y juntos con el presidente se iban a Olivos y los viernes viajaban. Cuenta todo lo que veía, que funcionarios llegaban a quienes había que esperar, que venían todos con bolsos y demás

- Pero él dice que no ve la plata, que ve los bolsos.

- Exacto niega haber visto pláta, pero dice que era un comentario generalizado que había un sector del equipaje que era cuidado y llevado y trasladado solamente por Muñoz y todo el mundo sabía, decían que cuando llegaban se trasladaban a alguno de los domicilios y cuando llegaban a ese domicilio era siempre la misma práctica de despedir a todos a todos, menos a Muñoz y se quedaba el matrimonio con Muñoz.

- El Gobierno quiere desplazar a uno de los jueces designado para el juicio en la causa de los cuadernos, ¿teme que no se haga?

-El juicio se va a hacer, no tiene manera de no hacerse. El doctor Castelli y no lo conozco personalmente, pero por sus por sus actos, sé que es un gran juez independiente.

- Usted descarta entonces la posibilidad concreta de que se suspendan, que se vayan dilatando los juicios que parecería ser uno de los objetivos de la vicepresidenta

- Normalmente las partes, ante lo inevitable del juicio, tratan de dilatar, es una de las estrategias defensa que son que son legítimas, lo que yo no veo es que su juicio no se vaya a hacer, no lo veo posible lo mismo que los demás juicios que están en curso.

- En en Río Gallegos se hablaba del dólar Santa Cruz, que era un dólar que se vendía más barato que el precio de mercado, pero era dólar que la gente quería desprenderse.

- Un arrepentido contó que cambiaba dinero y que en algún momento se dejaron de comprar euros porque de tanto que compraban billetes de 500 euros subió el precio, esto es prueba de la causa.

- Se habla de la muerte de Gutiérrez relacionada con la búsqueda del tesoro k por la cantidad de hechos policiales que sufrieron allegados a los Kirchner

- Estos hechos son los que conocemos, debe haber otros tantos que no sabemos o que no se denunciaron. Estos hechos se empezaron a ocurrir tras la muerte de Néstor Kirchner en esas latitudes digamos donde un pequeño cambio en la vida de cualquiera es notado inmediatamente por los demás. Todos son todas familias se conocen y conocen el movimiento de todos y así nos llegaron muchos datos, nuevos autos nuevas casas..

-Usted recién hacía referencia a Néstor Kirchner, dicen que había como un maltrato muy muy manifiesto a los empleados.

-Si está investigación logró averiguar la verdad no fue tanto por la habilidad del doctor [Carlos] Rívolo, el doctor [Claudio] Bonadio y o la mía, sino que fue por la torpeza de los protagonistas que eligieron gente muy primordial muy primitiva para tareas muy delicadas y sofisticadas. Una cosa es transportar 10.000 o 20.000 dólares y otra cosa es transportar 100 millones, deja muchos rastros, muchos testigos, deja demasiada evidencia.

-¿Puede que nunca se llegue a probar la conexión con Cristina Kirchner?

-Es algo que no debo decirlo yo, creo que hay cuestiones que están probadas y que va a ser difícil revertir, pero esto será una tarea de la defensa la doctora Kirchner que tiene uno de los mejores abogados del país, de los más caros también, Carlos Beraldi, que hace muy buenas defensas, con lo cual descartó que va a ser buen trabajo.

-¿Cree que hay un retroceso en las causas de corrupción en estos días de cuarentena?

- Yo estoy siempre igual por eso no me quiere nadie, pero puede ser que si nosotros buscábamos en cada decisión judicial una lectura política la vamos a encontrar. Habría que ver los fundamentos de cada cuestión. Si usted me dice, por ejemplo, alguna decisión que no entiendo es el dólar Lázaro Báez, no entiendo la baja de la fianza considerando el dólar oficial, no lo entiendo. Quiza porque no he leído el fallo. Tengo un respeto por el fiscal Abel Córdoba obviamente, pero cada decisión judicial siempre es leídas en clave política, eso es inevitable.

-¿Pero si las miramos todas juntas nos preguntamos qué pasó?

-Debemos admitir que quizás haya alguna dosis de espíritus flojos, para no decirlo de otra manera, digamos la venalidad en el funcionario público es histórica es de siempre. No es actual y quizás uno pueda creer con algún fundamento que algunos que buscan congraciarse con las nuevas autoridades de alguna manera. Yo no se, no me consta. No trabajo así pero admito que pueda haber lecturas de todo tipo frente a determinadas situaciones y que a veces la concentración en el tiempo de ese tipo de situaciones lleven a suspicacias.

-Que expectativa tiene con respecto a la reforma judicial?

-Estas reformas es una mala remake -si es lo que se dice según lo que trasciende- de la de los años 90, con el gobierno del doctor Menem. Tenía una justicia federal que no le era devota y para eso generaron el lema de "promover para remover". Generaron una reforma judicial donde duplicaron los juzgados federales, las fiscalías federales, aumentaron el número de miembros de la corte y generaron numerosos cargos que repartían en ese momento solamente con la firma del secreto de justicia y el ministro justicia. Ofrecían cargos al que pasaba al Ministerio justicia le daban un cargo. Eso generó que se vacíen los juzgados federales, se dupliquen y una justicia adicta con mayoría automática de la corte