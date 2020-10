Carlos Stornelli: "Hay un ataque en manada contra los jueces independientes"

El fiscal federal aseguró que "sectores de la Justicia" sufren "embates y hostilidades" Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli / LA NACION

El fiscal federal Carlos Stornelli consideró que hay "un ataque en manada contra los jueces independientes", luego del intento del kirchnerismo de remover a los juecesPablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli por su intervención en causas que investigan a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y del pedido de juicio político de parte de una diputada del Frente de Todos contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

Rosenkrantz fue quien impulsó el encuentro extraordinario donde la Corte Suprema hizo lugar al pedido de per saltum de los tres jueces. Hoy, el magistrado es el foco de un proyecto de ley de la diputada kirchnerista Vanesa Siley que busca investigarlo por "mal desempeño". Stornelli opinó que ese pedido "está enmarcado en el mismo error conceptual de la independencia de los jueces y del respeto hacia el Poder Judicial". "Me parece que son atentados directos contra otro poder del Estado", lanzó el fiscal, en diálogo con radio La Once Diez.

"Es evidente que sectores de la Justicia están sufriendo embates y hostilidades a la cabeza de las preferencias en odios de algunas partes", agregó. Y recordó que "este gobierno, en su anterior gestión, fue el abanderado de las cuestiones de traslados de jueces y fiscales". "Esto es un tema institucional de suma gravedad. Es un avasallamiento del Poder Judicial. Obviamente que tiene un doble propósito de venganza y de evitar la actuación de jueces honestos e independientes", expresó el fiscal.

El gobierno de Alberto Fernández tomó distancia del planteo de Siley, quien pidió que se investigue al presidente de la Corte Suprema por "mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones". Desde la administración nacional remarcaron que el pedido fue hecho "a título individual". Por su parte, Siley aseguró que la presentación no tiene vínculo con la reciente acordada de la Corte para analizar la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, quienes buscan permanecer en sus cargos como camaristas federales.

Mientras tanto, la Procuración General de la Nación, que conduce Eduardo Casal, dictaminó ayer ante la Corte Suprema a favor de que los traslados de los jueces sean validados por el máximo tribunal.

Por otra parte, consultado sobre el estado de la causa de los cuadernos de las coimas y la posibilidad de que sea suspendida, Stornelli respondió: "Yo creo que no, porque es una causa sólida, que tiene una gran cantidad de pruebas". Aunque señaló: "Sí hay muchos embates y una gran preocupación de mucha gente que ha intentado demonizar a jueces y fiscales".

