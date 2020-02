El fiscal federal recordó al juez fallecido 09:37

Video

"Al que nada hace, nada le pasa", dijo el fiscal federal Carlos Stornelli cuando fue consultado sobre los cuestionamientos para con el juez Claudio Bonadio, quien murió el martes a los 64 años a raíz de un tumor cerebral. "Los detractores que puede tener nacen de su trabajo. Si él no hubiese 'molestado' a nadie, tal vez sería bendecido como el mejor juez", sostuvo.

Invitado al programa Terapia de Noticias, emitido por LN+, el fiscal, que compartió junto al juez federal las investigaciones de la causa los cuadernos de las coimas , recordó cómo fue la relación entre ambos y cuál fue el mayor aporte que le brindó a la justicia.

"Bonadio tocó intereses poderosísimos. No solo de funcionarios o exfuncionarios enriquecidos, lo cual ya es una moneda corriente, sino de todo un grupo de empresarios poderosísimos que se vio descubierto o atemorizado por sus investigaciones", dijo. Y prosiguió: "Era un hombre que respetaba el trabajo del fiscal pero marcaba mucho la diferencia. Tanto es así que muchas decisiones yo me enteraba tarde. Tuvimos diferencias jurídicas, de apreciación, de estrategia, muchísimas... Él muchas veces me ponía freno a mí en cuestiones donde yo estaba más embalado".

Conmovido por la muerte del Bonadio, Stornelli reveló que tenía un apodo. "Para nosotros era 'el áspero'. No era un tipo corporativista. Trabajaba mucho. Le gustaba trabajar en soledad. En el trato tal vez parecía duro, pero en estos años que trabajamos mucho y logré conocerlo, en realidad, era tímido. Esa dureza era su timidez", explicó.

Sobre las críticas que tuvo el kirchnerismo para con el juez fallecido, el fiscal señaló que "es un error" darle espacio a algunos personajes: "Se lo puede criticar, pero hay gente que no tiene nada que perder y habla y dice cualquier cosa".

Stornelli además dijo que la mayor cualidad que le vio a Bonadio fue "su valentía y su determinación". "Cuando él estaba convencido, avanzaba", concluyó.

