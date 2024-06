Carolina Losada: “Martín Lousteau es un senador más, no me representa”

Escuchar

La senadora nacional de la Unión Cívica Radical Carolina Losada lanzó artillería pesada contra el presidente de la UCR y también senador, Martín Lousteau, por la postura de férrea oposición al Gobierno que mantiene el legislador desde el comienzo del mandato de Javier Milei, que se tradujo en el rechazo al DNU 70/23 de diciembre y fuertes críticas hacia la Ley Bases, que espera su tratamiento en el reciento. La vicepresidenta del Senado sostuvo que no la representa y que el exministro de Economía de Cristina Kirchner “se corta solo” en las votaciones del bloque radical.

Entrevistada por Luis Novaresio en +Entrevistas, por LN+, Losada se diferenció de la postura opositora de Lousteau y sostuvo que “hay distintos radicalismos” en el centenario partido de alcance nacional. “Hay muchos radicales que a lo mejor se sienten representados por Lousteau, pero hay otro tipo de radicales que no”, manifestó.

“Yo tengo una corriente de pensamiento totalmente diferente en donde quizás me representan más gobernadores como [Leandro] Zdero, [Alfredo] Cornejo, con quienes estoy más en contacto, o también [Maximiliano] Pullaro, el gobernador de mi provincia Santa Fe”, explicó y agregó. No me siento representada por él, tengo otro pensamiento ”.

“En lo que tiene que ver con el DNU, él votó en contra y el resto del bloque votó a favor. En muchas cosas posiblemente se corta solo”, agregó la legisladora que mantiene una estrecha cercanía con la ministra de Seguridad y extitular de Pro, Patricia Bullrich. “Él es más solitario en cuanto a sus decisiones y cómo va construyendo sus proyectos. No lo veo como algo malo. Lo veo como algo descriptivo”, opinó.

Tras ello, Losada le restó importancia al cargo de presidente de la UCR que ostenta Lousteau desde findes de 2023 y dijo que “en el Senado es un senador más”. “No tiene un peso diferente”, evaluó. “No es que dentro del Senado se haga lo que él dice. Cuando tenemos las reuniones del bloque opina como cualquiera de los senadores que componen el bloque. Es el presidente del partido, y eso tiene un peso específico dentro del partido”, sostuvo..

Dada su cercanía con Bullrich, y el armado que supo sostener Juntos por el Cambio en el Senado, Novaresio le preguntó si vería con buenos ojos la creación de algo similar entre el radicalismo, el Pro y La Libertad Avanza para las legislativas de 2025. “Hoy eso se ve como algo lejano”, consideró, pero no lo descartó: “Un interbloque sí puede ser. Que tengamos el bloque radical, LLA y el Pro, y que juntos hagamos un interbloque que trabaja medianamente juntos”.

Pese a ello, descartó con firmeza que pueda incorporarse a La Libertad Avanza en un futuro. “No me sumaría, soy radical”, enfatizó. “No creo que el radicalismo pudiera fusionarse con otro partido, pero sí podemos trabajar junto a otros partidos como lo hemos hecho con el Pro. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el radicalismo le dio una red de contención y se portó muy bien con él”.

En ese sentido, anticipó que para cuando se trate el la Ley Bases en la Cámara alta, sería probable que la mayor parte del bloque radical estaría dispuesto a votar en favor y no en contra, aunque aclaró: “Las diferencias pueden seguir existiendo”. “Hay un montón de propuestas que hicimos desde el radicalismo y el Gobierno lo tomó”, añadió.

