Carolina Píparo criticó el ajuste del gobierno de Javier Milei: “Iba a sufrir solo la casta y no fue así”

Escuchar

La diputada nacional Carolina Píparo criticó ayer la gestión de Javier Milei en una entrevista en LN+, donde manifestó que La Libertad Avanza, partido al que pertenecía, debe recordar que “era una tercera fuerza” y brindar explicaciones por la situación económica del país: “La verdad es que iba a sufrir solo la casta y no fue así”. “No era solo motosierra, era también licuadora” , agregó.

La legisladora del bloque Buenos Aires Libre y excandidata a gobernadora bonaerense pidió al Gobierno que deje de pensar que “todos los que lo critican son enemigos”. Ante la pregunta del periodista Luis Novaresio sobre qué le diría a Milei, Píparo contestó: “No tengo nada para decirle más que esto, más que tiene una oportunidad histórica y que no la desaprovechemos. Yo creo que él tiene la capacidad de no desaprovecharla. Que recordemos esta génesis que éramos una tercera fuerza que no implicaba de vuelta un River-Boca, ni que todos los que lo critican son enemigos”. “Ni los legisladores ni los periodistas. Esa lógica quedó vieja y yo creo que él lo sabe. No necesito decírselo. Yo creo que son cuestiones que debe estar pensando él solo”, sumó.

Javier Milei y Carolina Píparo Instagram Píparo

Su análisis surge en un contexto de fuertes tensiones del oficialismo con el Congreso tras la aprobación del aumento de las jubilaciones en el Senado y el rechazo del decreto 656/2024 que otorgaba aumentos a los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Píparo recalcó que actualmente “no existe un interlocutor” del Gobierno en el Congreso y que eso es un problema. “[Guillermo] Francos empezó con la Ley Bases, después entiendo que en una parte siguió Santiago Caputo. Es un problema porque hay mucha gente dispuesta a aportar mucho y que ya ha aportado mucho. Si miramos los votos la mayoría de las leyes que ha querido el oficialismo han salido”, detalló.

Allí la diputada nacional habló de la situación económica del país y como los políticos tienen que “llevarle la menor cantidad de problemas a la gente”. “Ese es el gran desafío porque los problemas siguen estando porque no son culpa de este Gobierno y no los va a poder solucionar en dos minutos. Hay cuestiones que se comprometieron en campaña y no se pudieron cumplir, como la dolarización, reventar el Banco Central, como que sea solo motosierra y no sea licuadora . Bueno, hay un poco de licuadora”, explicó.

“Hay mucho apoyo de la gente y creo que ahorrarles todo este chismerío de bloque de quién se lleva bien con quién, del ataque de redes está bueno. La gente está haciendo un esfuerzo enorme y merece que estemos a la altura, y eso es respetando los tres poderes del Estado y confrontando con fundamentos”, señaló.

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario LA NACION/Marcelo Manera

Píparo recalcó la necesidad de una comunicación más clara de parte del Gobierno en un contexto donde “todos están pagando el ajuste”. “Lo que falta es decir por qué no se pudieron algunas cuestiones. La gente está muy preparada, maduró y no espera magia. Espera tranquilidad y la verdad. ¿La verdad es que iba a sufrir solo la casta? No, no fue así. Y está bien que eso merezca una explicación. Tampoco es que nadie le está exigiendo que solucione los problemas de un día para el otro. Ahora, siempre la verdad. No es culpa del Congreso, no es culpa de un periodista que criticó, es culpa de que hemos tomado malas decisiones económicas durante décadas. Es culpa de nuestra situación económica que hoy sigue siendo muy delicada. Justamente poder escuchar es lo que está faltando. Pero confío en esa capacidad. Confío”, desarrolló.

“ Todos están y estamos pagando el ajuste. Lo vemos. ¿La inflación se iba a bajar de un día para el otro? No, era imposible. ¿El salario quedó atrasado? Sí. También entiendo la disyuntiva porque si aumento los salarios y aumentan los precios, entonces es un tetris. El equipo económico tiene un desafío enorme. Ahora, explicarlo no está mal. Eso es lo que digo. No era solo motosierra, era también licuadora. Bueno, la gente está preparada. Está apoyando sin explicaciones. Entonces, no le llevemos a la gente problemas, llevémosle soluciones y la verdad. Eso es lo que yo pienso y es mi manera de trabajar”, concluyó.

LA NACION