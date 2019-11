Carrió, dura contra Cristina: "Debería estar afuera del Parlamento"

Carrió habló durante la discusión del proyecto de "ficha limpia"

Laura Serra SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2019 • 13:08

Durante el frustrado debate sobre "ficha limpia" en la Cámara de Diputados, Elisa Carrió (Cambiemos) cargó duro contra la vicepresidenta electa Cristina Kirchner al enfatizar que, por estar procesada en la Justicia con pedido de prisión preventiva, no debería ocupar una banca en el Congreso.

"Cada diputado y senador con prisión preventiva o con condena tendría que tener vergüenza y respeto por el Parlamento y estar fuera -asestó-. Sin embargo, la Argentina habilita a los condenados a ser candidatos, por eso vamos a tener a una procesada como vicepresidente. Pero la lucha es larga, muy larga. Miren a (Julio) De Vido."

La diputada recordó cuando, en 2001, el Congreso aprobó la ley de fueros, que otorga inmunidad a los legisladores sometidos a proceso penal hasta que el juez dispone el pedido de prisión preventiva. "Sacamos la mejor ley. Cuando hay prisión preventiva corresponde el desafuero. Lo que pasa es que acá no se aplica el derecho. Cuando hay una orden de detención o de prisión preventiva corresponde de derecho la detención. En consecuencia, hay personas que no debieron haber sido elegidas por la simple razón de que no podrían ejercer el cargo por estar en prisión preventiva. Me estoy refiriendo a la vicepresidenta electa", enfatizó.

Por último, la diputada enfatizó que solicitó su renuncia a la banca a partir de marzo próximo "para que nadie me pida el desafuero". "Si los señores del PJ o del Frente para la Victoria quieren venganza, no necesitarán perturbar al Parlamento. Yo tengo la valija lista llena de camisones rayados para ir a la cárcel común. Este lugar (el Congreso) no puede ser el antro de la impunidad de la Argentina", sostuvo.

"Ahora, que se animen a pedirme la detención. Porque yo creo que vamos detenidos el juez y yo", advirtió.