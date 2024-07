Caso Loan | El fiscal que le tomó la polémica declaración a Laudelina se defendió y habló de la “insistencia” del abogado

Escuchar

CORRIENTES.- El fiscal provincial Gustavo Robineau contó este lunes los detalles de cómo surgió la declaración de Laudelina Peña durante la madrugada del sábado y se defendió de las críticas: dijo que él tenía la obligación de tomar la denuncia por la urgencia que señalaba el abogado de la tía de Loan, José Codazzi, y destacó que no fue una intromisión en la actuación de la justicia federal, fuero al que después se giraron las actuaciones.

“Se trató de una denuncia y efectivamente yo estaba de turno hasta anoche, hasta las cero horas del día de hoy. En ese contexto, se produce el hecho que obviamente todo el mundo está siguiendo a través de los medios”, dijo el fiscal Roubineau en declaraciones al programa de radio “Corrientes en el aire”.

El fiscal detalló qué sucedió en la madrugada del sábado. “Esta persona que vino a hacer la denuncia acá había salido de la localidad de 9 de Julio. Yo me entero ya muy entrada de la noche, cuando el abogado se presenta para que se le reciba precisamente una denuncia que tenía que hacer esta ciudadana. Cuando recibo la información, y en el entendimiento de que era una cuestión que podría tener trascendencia y consecuencias, habilito la fiscalía, la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), porque es el lugar donde se recepcionan las denuncias en horas de la noche. Yo recibo acá en la fiscalía al abogado, José Codazzi, y a la denunciante, que en este caso era Laudelina, la tía de Loan”, relató.

Según indicó el titular de la Fiscalía N°6, la denuncia se realizó en la capital provincial y no en Goya, como el resto de las actuaciones judiciales, por decisión de las partes. “Tanto el abogado como ella dieron explicaciones de por qué concurrieron a la ciudad de Corrientes. Aclaro que eso no fue armado con la fiscalía o no fue concertado. Yo me entero de eso cuando ya estaban con la intención de hacerlo acá y en ese horario de la noche”, remarcó.

“Se trataba puntualmente de una denuncia que querían realizar en forma urgente. Ante la insistencia del abogado y de la propia denunciante, accedí a entrevistarme, a conocer de qué se trataba y después, obviamente, a habilitar la fiscalía”, resaltó.

Sobre la operatividad, mencionó que son dos los organismos habilitados para tomar denuncias en Corrientes: la fiscalía y las comisarías locales. “Yo tomé la decisión, personalmente, pensando en las posibles consecuencias y asumiendo la responsabilidad de manera personal en cuanto a lo que podría implicar esa denuncia por la persona que iba a realizarla”.

Guardia policial en la casa de Laudelina Peña Captura de video

En cuanto al diálogo con Laudelina, Roubineau contó que tuvo una entrevista con ella y su abogado defensor. “Como en todos los casos en los que hay una denuncia”, advirtió. “El letrado me explica que básicamente tenía que ver con esta urgencia de denuncia en el momento. A mí me pareció razonable”, agregó.

Sobre el estado de la denunciante, el fiscal dijo que “la mujer estaba bien”, que “mostraba algún signo de cansancio porque había hecho un viaje”. Y contó: “Le pregunté si realmente estaba en condiciones de afrontar este acto y le expliqué que esto no iba a ser una cosa de unos minutos, sino que podía demorar. Entonces me dijo que había viajado desde allá específicamente para hacer esto, que ya lo quería hacer y liberarse de esa situación. Lo mismo me dijo el abogado y también me explicó que ella tenía la tranquilidad necesaria. Explicó el contexto del permanente acoso periodístico, situaciones que tenían que ver con la intranquilidad que ella siente en su domicilio, en virtud del permanente movimiento y las situaciones que se dan con drones y otro tipo de cosas”.

Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio Gobierno de Corrientes

“Yo tenía la obligación de tomarle la denuncia. Sabiendo que lo que iba a denunciar era de interés para la causa y porque tendría que transferirle [la declaración] a las autoridades federales. Era necesario hacerlo por la preocupación del caso”, reafirmó.

“De ninguna manera esto implicó que yo me entrometiera con la causa de índole federal. Sí sobre los datos que ella denunciaba puntualmente, pero no en la inteligencia del caso general”, resaltó. El fiscal se negó a dar más detalles sobre los dichos de Laudelina, que motivaron la apertura de una nueva línea de investigación en el caso.

La versión del abogado

La otra parte de la versión la dio el propio abogado de Laudelina Peña, Codazzi, en diálogo con LN+: “No hubo un solo motivo para trasladar a Laudelina hasta la ciudad de Corrientes. Fueron varios los motivos. La verdad es que esta familia está bajo mucha presión, no la dejan descansar tranquila, cada hora los medios le están pidiendo distintas entrevistas, le prenden los drones, inclusive, y hacen muchísimo ruido arriba de su casa. Tienen como una presión mediática y de la sociedad misma que se tornó, la verdad, insoportable para mi clienta y su familia”.

El abogado relató cómo fue la jornada de la declaración. “El viernes tuve contacto con ella [Laudelina Peña] a la mañana temprano, eso de las 7.20 más o menos, y ahí pude hablar con ella, ya que el día anterior me había llamado por teléfono y noté en su tono de voz que estaba necesitando poder hablar conmigo personalmente. Ese día a la mañana temprano hablo con ella y es ahí cuando me cuenta su versión de los hechos”, relató. Según dijo Codazzi, Laudelina estaba “bastante mal y lloraba”.

José Codazzi, el abogado de Laudelina Peña, la tía de Loan

“Hice una contención porque vi que se había quebrado”, agregó. “Me manifestó que no estaba pudiendo comer, no estaba pudiendo dormir tranquila y eso le estaba generando una presión en su persona que le resultó insoportable”, dijo.

El letrado confirmó que lo que realizó ante las autoridades judiciales no fue una declaración como tal. “Ese es un acto procesal totalmente distinto al que realizamos. En realidad lo que se realizó, y el término jurídico exacto, es una denuncia penal por amenazas y coacciones”.

“Esto está completamente por fuera del expediente federal, el cual actualmente está con la carátula de averiguación de delitos. Es una de las razones por las que nos trasladamos a la localidad de Corrientes. Es un acto procesal totalmente independiente a ese expediente federal y es una denuncia penal en el fuero provincial, en donde estamos dando cuenta de unas amenazas”, señaló.

El mensaje del gobernador

Una vez que se conoció la declaración, un mensaje del gobernador Gustavo Valdés en su cuenta de X anunciando pasos importantes en la causa, así como la instrumentación de un mega operativo de rastrillaje hicieron surgir en la provincia una serie de especulaciones que casi inmediatamente de masificaron a través de los medios de comunicación.

Una de las dudas tiene que ver con el fuero de la denuncia, más allá de las explicaciones, pero otra, la que tuvo mayor trascendencia, es la duda que sembró uno de los abogados defensores de la familia de Loan, Fabián Améndola. En declaraciones a varios medios radiales y televisivos, Améndola dijo que “el abogado de Laudelina tiene relaciones con el gobernador de Corrientes”.

Améndola integra el equipo de Fernando Burlando y no solo trazó una línea de vinculación política sino que además remarcó que llevar a la mujer a un hotel de la ciudad de Corrientes fue “un movimiento extraño”. Hotel en el que anoche se registraron incidentes, porque los vecinos, enterados de que la mujer se alojaba allí, se acercaron al lugar y después de apedrear el inmueble, se enfrentaron con la policía hasta que fueron corridos.

Conferencia de prensa del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, por el caso Loan LN+

La relación del abogado Codazzi con el gobernador Valdés se sustenta en una fotografía de José Codazzi (algunos dicen que es del hermano del abogado) con el gobernador. El Gobierno no da crédito a la versión de la relación, más allá de decir que el gobernador tiene fotografías con mucha gente a lo largo de los años, lo cual no implica la imputación que se le hace en este momento.

De hecho, en cuanto a las vinculaciones políticas del abogado, dicen más bien todo lo contrario. Que hasta no hace mucho tiempo tenía relaciones más cercanas con el peronismo, e incluso más, con referentes del kirchnerismo. Lo cual, según gente que conoce a la familia desde hace mucho tiempo, no implica que no haya cambiado de parecer o de filiación.

José Alejandro Fernández Codazzi es un abogado que tiene sus raíces en la ciudad de Esquina, Corrientes, en el sur provincial, al límite con Entre Ríos. Luego de estudiar volvió a su localidad y desde noviembre de 2006 hasta noviembre de 2018, fue titular del Registro Nacional del Automotor de la ciudad de Esquina, hasta que fue intervenido por disposición de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, por medio de una resolución en la que además se le revocó la designación por una serie larga de irregularidades detectadas.

Vecinos de la ciudad Esquina, consultados por LA NACION, afirman que la foto que anda dando vueltas no es de José, sino de Norberto, su hermano. “Es que son todos parecidos”, dijo uno de los consultados.

También dicen “que toda la familia era peronista” e incluso nombran a un dirigente peronista ya fallecido con quien mantenían una relación muy cercana.

En el pueblo dicen también otras cosas que LA NACION no pudo corroborar, aunque intentó un contacto con el propio Codazzi, para consultar sobre esas versiones y sobre la supuesta vinculación con Valdés, sin respuesta hasta el cierre de esta nota.

Anoche, cuando habló con LN+, el abogado solo se limitó a decir: “Estamos detrás de un chico, que es Loan, y tenemos que fijar la meta en este sentido. No sé qué ganan con vincularlo con un tema político”.