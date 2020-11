Reato en Hablemos.

El periodista Ceferino Reato revisa con Pablo Sirvén para Hablemos de otra cosa la década que siempre vuelve en el debate argentino: los '70.

"Toda la relativización de los derechos liberales, la propiedad privada en primer lugar, es setentista. Qué dicen Grabois, Alberto, Cristina: la propiedad privada está bien, pero hay veces que es relativa. Los derechos humanos en Venezuela no se violan porque son de los nuestros y sufren la agresión del bloqueo norteamericano. ¿Libertad de expresión? Sí, pero es relativo. El Nodio te lo explica: la gente es buena, pero es torpe y se cree las fake news. Los ricos, según Alberto Fernández, no sufren la inseguridad, señala el periodista.

"Ellos están reinterpretando los derechos y eso es muy setentista. Grabois dice lo mismo que decían las guerrillas: 'Nosotros representamos al pueblo'. Montoneros atacó Formosa y los sectores populares repelieron la agresión, entonces qué dijeron: 'Es la colonización ideológica'. Grabois es una farsa de los '70", dispara Reato.

Con su noveno libro recién publicado, "Los '70, la década que siempre vuelve", Reato repasa la coyuntura política actual y la influencia de la tradición setentista en el kirchnerismo. "El mesianismo es argentino, el catolicismo nos ayuda mucho en eso. La iglesia católica fue importante para armar a los militares pero también a los guerrilleros Montoneros. El providencialismo está en el origen del peronismo. El problema es que ahora la figura que es presidente no es la más importante dentro de la coalición. Es una figura que te promete algo mágico, una tercera vía. Siempre jugamos a ser primeros y después la decepción... somos los últimos".

Además de sus libros y publicaciones, Ceferino Reato agita el debate en el programa Intratables. Afirma que rol del periodista "es provocar" y no le esquiva a la polémica con colegas: " Corea del Centro ha sido colonizada por Alberto Fernández, él es muy inteligente en el trato con los periodistas, es vivo en eso. Buscan ser políticamente correctos, pero se han volcado mucho al albertismo. Ellos dicen 'Macri no, Cristina no' y, bajo la pátina de lo políticamente correcto, defienden al gobierno de Alberto, no hace falta que los nombre".

