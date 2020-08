Fernández se llamó a silencio durante el banderazo Fuente: Archivo

Con el transcurrir de las horas, y una vez superadas las reacciones más viscerales por las marchas opositoras de ayer, el círculo íntimo de Alberto Fernández elaboró su propia lectura política de la postal que se vivió en la calle. Los funcionarios que trabajan más cerca del Presidente señalaron que las protestas incluyeron demandas "desarticuladas" y "poco consistentes", buscaron abrir una cuña en la oposición y consideraron que la consigna principal, el rechazo a la reforma judicial, entrañó "un enorme prejuicio".

"Es difícil encontrar un hilo conductor de la manifestación. Había anticuarentena, antivacunas, antidemocráticos que quieren que nos vayamos del gobierno, anti reforma judicial. Incuso seguía habiendo banderas de Vicentin. La oposición está muy desorientada por que esta agenda anti todo los pone en un lugar irracional", dijo a LA NACION un alto funcionario del riñón del Presidente en un intento por desacreditar la representatividad que tiene Juntos por el Cambio sobre los sectores que protestaron.

Ayer, algunos de los funcionarios que acompañaron a Fernández al acto patrio en el Regimiento de Granaderos por el aniversario de la muerte de San Martín regresaron con él a la quinta de Olivos, pero solo para subir a sus vehículos. A la hora del banderazo, cada uno lo vio desde su casa.

De los intercambios por WhatsApp todos sacaron una conclusión similar. "Si quisieramos dialogar con quienes se manifestaron ¿con quién hablamos y sobre que tema? Alberto habla todas las semanas con dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta o Roberto Lavagna, pero en este caso es muy difícil negociar porque no hay con quién hablar. Hay un componente irracional de fanatismo", dijo un asesor presidencial que trabaja cotidianamente con el Presidente.

El Presidente ayer dijo durante el acto patrio, horas antes de las protestas, que San Martín "también fue víctima de la incomprensión", y que "en ese espejo de intolerancia debemos mirarnos, para no hacer lo mismo". Pero luego, durante el banderazo, se llamó a silencio y recién tendrá una actividad pública hoy a la tarde, cuando se reúna con directivos de la compañía del sector primario, Syngenta.

Quienes salieron al cruce de la oposición fueron el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior, Wado De Pedro. Ambos apuntaron sus misiles a Mauricio Macri que hoy celebró las movilizaciones con un tuit. "Expresidente aunque esté en Suiza no puede desconocer la irresponsabilidad que significa fomentar y alentar una marcha en plena pandemia", replicó el ministro coordinador en la misma red social.

De Pedro fue más duro. "Irresponsable como presidente, irresponsable como opositor. Siempre Mauricio es Macri", dijo.

Defensa de la reforma judicial

Respecto a la reforma judicial, y al reclamo de oposición para que el Presidente retire el proyecto del Congreso, cerca de Fernández aseguran que no habrá marcha atrás. El entorno del Presidente sigue reclamando que se debata el texto de la reforma, aún cuando lo que provoca mayores interferencias es la agenda judicial que promociona el kirchnerismo, y que apunta a desgastar al Procurador General Eduardo Casal y a desplazar a jueces que tienen causas que comprometen a la vicepresidenta.

El Gobierno cree que las demandas del banderazo estuvieron "desarticuladas" Crédito: Captura Presidencia

"Bajo ningún punto de vista Alberto va a retirar su proyecto, que es inherente a su propuesta de gestión y es central. Lo que Alberto quiere es que se debatan aspectos puntuales del proyecto de ley", dijo a LA NACION otro estrecho colaborador presidencial. Y acotó: "Los medios instalaron que la reforma judicial es para garantizar la impunidad de Cristina y así es muy difícil, se basa en un enorme prejuicio".

Ayer, el Gobierno había centrado su cuestionamiento en el potencial impacto de las aglomeraciones en la curva de contagios, al punto que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió "perdón" a los trabajadores de la salud"por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar" que no pusiera "en riesgo" la salud.

Hoy, desde la Casa Rosada aseguraron que no cambiarán su curso de acción por las protestas. De hecho, en el discurso oficial optaron por no actuar en función del banderazo. "No sentimos que debamos dar respuesta a la marcha, debemos seguir trabajando para dar respuesta a la salud y a la economía. No hay ninguna propuesta de la oposición para contrastar o debatir o atender. El único vector es el económico, pero no para convencer a nadie, sino por que lo debemos hacer", dijo un importante ministro.

En la Casa Rosada hoy aseguraban que la única herramienta política para seguir ganando en volúmen político será sostener la convocatoria a los "opositores que gobiernan", en un nuevo intento por diferenciar a los gobernadores y a Rodríguez Larreta de los sectores duros de Juntos por el Cambio.

"Nuestra naturaleza es escuchar, pero acá no hay una propuesta alternativa concreta ¿Cómo se discute con la negación de las cosas. Sería antidemocrático que las políticas públicas de un Gobierno se definan por una minoría fanática", concluyó un funcionario.