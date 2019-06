Chubut: incidentes en una jornada con poca participación de votantes Crédito: Twitter

TRELEW.- En una votación lenta y bajo nivel de participación de votantes durante las primeras horas de la jornada electoral, la Policía de Chubut confirmó que las autoridades de Gendarmería relevaron de sus puestos a dos cabos asignados a las escuelas Nº 53 (barrio Comercio) y 173 de esta ciudad, a raíz de incidentes registrados este domingo.

En la Escuela 53, un periodista permaneció retenido durante 25 minutos cuando intentaba fotografiar a un candidato. El cronista Ariel Gómez de la emisora Radio 3 Cadena Patagónica de Trelew relató que llegó al lugar para cubrir la votación de un funcionario pero no le permitieron trabajar: "No me dejaron avanzar más. Informé que iba a hacer imágenes del funcionario votando y me impidieron esa situación. Cuando le pregunté cuál era el fundamento, el cabo Monzón (a cargo de la seguridad en la escuela) me dijo que él era la autoridad".

El motivo del entredicho fue "que los fiscales aparentemente no querían ser fotografiados", explicó el periodista. Agregó que "a partir de ahí comenzó un entredicho, (el gendarme) se enojó y dijo que no nos podíamos retirar. Llamó a un superior y nos advirtieron que nos iban a hacer un acta". El superior del cabo Monzón finalmente permitió al periodista salir del lugar, "pero me pidieron datos de identidad, credenciales y por poco no me piden el título", dijo Gómez.

El comandante de Gendarmería Nacional en Chubut, Darío Luis Pellerano, indicó que "la directiva del personal fue tener un buen trato con los periodistas" y señaló que pidió el relevo de los efectivos de las escuelas 53 y 153, donde también se registró un incidente.

Pellerano pidió disculpas públicas por lo ocurrido y aseguró que "la instrucción fue clara, los periodistas trabajan en forma libre". Informó que ordenó relevar a dos oficiales afectados al operativo electoral por impedir el trabajo de los periodistas en la escuela 53 y otro registrado en la 173, también de Trelew.

"Dentro de las directivas impartidas al personal, una fundamental era que los periodistas podían ingresar, podían trabajar en forma libre, siempre que no entorpezcan la elección o no entren al cuarto oscuro; en ningún momento se dijo que tenían que pedir documentos o datos, el periodismo debe trabajar en forma libre", dijo Pellerano.

Asimismo, aseguró: "En un domingo tan tranquilo me surgen estas dos cuestiones en dos escuelas, les pido disculpas a los trabajadores de la prensa que pasaron ese mal momento, no fue ninguna intención de parte de Gendarmería, han actuado mal estos dos hombres. Ya pedí que se releve a estas personas".

Los candidatos

En tanto, los tres principales candidatos emitieron su voto antes del mediodía. El primero fue el candidato a gobernador por Cambiemos y actual diputado nacional, Gustavo Menna, quien aseguró que "como toda elección, es una jornada democrática que vivimos con mucha alegría".

Menna, que votó en la Escuela 749 de Comodoro Rivadavia, sostuvo que las expectativas son las mejores. "Cuando uno encara una elección, lo hace con la mejor determinación posible".

En ese sentido, auguró un mejor resultado que en las PASO. "Seguramente va a mejorar ese número. Las PASO fueron muy precipitadas. Me parece que no había un clima electoral y me parece a mí que no terminan de ser comprendidas, la gente se fastidia por votar tantas veces", señaló.

En Comodoro votó también el candidato a gobernador kirchnerista Carlos Linares, que sostuvo que "la gente lo está pasando mal" y que hay que avanzar con otro tipo de políticas para salir de la situación. En la Escuela 105, dijo: "Estamos muy contentos con el recibimiento que tuvimos en toda la provincia y tenemos mucha expectativa con el resultado. Me parece que para salir de esto hay que llevar una propuesta superadora a la que tiene el gobierno".

Sobre las 11.30, votó en la Enet 1 el actual gobernador y candidato por Chubut al Frente, Mariano Arcioni. Sostuvo: "Estoy muy feliz de haber llegado este día. Es un día democrático. Tenemos mucho optimismo, lo vamos a esperar con tranquilidad. A las 20 horas vamos a tener algo más certero".

Consultado sobre el alineamiento de Sergio Massa a nivel nacional, dijo: "Es un gran amigo, pero reitero, vamos a defender la provincia gobierne quien gobierne".