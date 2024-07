Cierran la cuenta de X atribuida a Santiago Caputo por publicar tuits de contenido violento

Escuchar

Es como un juego pero que en lo más alto del poder se lo toman en serio. A la cuenta de X @SnakeDocLives, que tuitea mensajes de apoyo a Javier Milei y ataques a sus adversarios, la siguen ministros, opositores y periodistas con la certeza de que detrás de ella se esconde Santiago Caputo, el asesor de comunicación de la cúpula del Gobierno. Mito o realidad, en las últimas horas causó revuelo la decisión de la empresa propiedad de Elon Musk de suspender a ese usuario por violar las reglas de uso de la plataforma.

La sanción se concretó poco después de que @SnakeDocLives publicó un posteo, a las 23.47 del lunes, con la foto armas de guerra apiladas y el siguiente mensaje: “Dedicado al Topo, Diego Sehinkman, la ANMAC, los que manejan la híbrido y al enfermo mental que le puso bioeconomía a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca”. Rodríguez es un exdiputado aliado de Roberto Lavagna, Sehinkman es periodista de TN, la ANMAC es el organismo que regula la tenencia de armas y el tema de Bioeconomía alude a la crisis que derivó en la salida del secretario Fernando Vilella y el cambio de nombre de la dependencia.

El tuit de la polémica en la cuenta atribuida a Santiago Caputo

El sábado, la cuenta @SnakeDocLives (cuyo usuario se denomina Red) había protagonizado un cruce violento con otro tuitero. Se trata del libertario Tano Giuliani, que defendió públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel después de que Milei la cuestionó por su mensaje contra Francia a raíz de los cantitos xenófobos de jugadores de la selección argentina de fútbol. “Te recuerdo que vivimos en una democracia y que cada uno tiene derecho a bancar lo que quiere. A no ser que tengas otra cosa en tus planes. Saludos”, escribió Giuliani. Y se originó el siguiente diálogo:

-”Tengo otra cosa en mis planes. Abrazo” -escribió Red.

-”Perfecto, la próxima no mandés gente del gobierno a callarme. CAGÓN”.

-”Si te hubiera mandado a alguien estarías callado”.

Un intercambio entre la cuenta atribuida a Caputo y un usuario libertario

Al día siguiente, Red lanzó una pregunta a sus seguidores: “¿Funda adelante o funda atrás?”. Un usuario replicó: “Qué compraste?”, a lo que el supuesto alter ego de Caputo respondió: “Tengo Glock 45/19x”.

En una nota publicada en LA NACION el lunes se cuenta que en los últimos días el asesor Caputo se dejó ver en la Casa Rosada con gestos de dolor en una muñeca. “Le dolía porque había practicado mucho en esos días”, coincidieron interlocutores de Caputo consultados.

La cuenta atribuida a Santiago Caputo fue suspendida

Por la noche, el periodista Carlos Pagni dedicó parte de su editorial del programa Odisea Argentina, en LN+, a describir la actividad de la cuenta @SnakeDocLives. “En este mundo de las redes sociales existe una teoría, que el mismo Presidente ha expresado, que es que gracias a ellas la política ha adquirido una transparencia que antes no tenía. Esto implica que la gente y el líder se comunican directamente. Pero esa ilusión de proximidad coexiste con el problema de la opacidad. La política se expresa a través de los denominados trolls, personas que operan de manera anónima o simples robots. Hay un riesgo, porque así como está la ventaja de quienes se usan trolls para mandar mensajes desde el anonimato, también está la posibilidad de que se le adjudique a alguien una cuenta que no es suya, como le está sucediendo a Caputo, a quien se le atribuye una cuenta que todos creen que es suya, incluyendo ministros, diputados y senadores, que leen los mensajes como si fueran de él”, señaló Pagni.

Describió que el avatar de la cuenta tiene como símbolo las manos de un director de orquesta, cuyo rostro no se ve. Cita un tuit que repostea esa cuenta y dice: “El liberalismo snob cree que el problema del kirchnerismo radica en el ejercicio del poder en sí mismo, y no en las ideas de mierda que intentaron implementar. Creen que la respuesta al verticalismo es la fragmentación, y no un verticalismo igual de fuerte. Por eso perdieron siempre”. Y menciona otro mensaje en el que quien administra la cuenta ironiza con la sospecha de su verdadera identidad: “Todo lo que dice esta cuenta está bien. Debe ser de Santiago Caputo”.

Después de la mención de Pagni la cuenta aumentó sensiblemente el número de seguidores y publicó varios mensajes alusivos al editorial del periodista. Pero todo se interrumpió cuando, una hora más tarde, subió la foto de las armas.

Denuncia de un exdiputado

Alejandro "Topo" Rodríguez

Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los aludidos por Caputo, tomó el mensaje como una amenaza seria: “Tengo todos los elementos para confirmar que quien tuiteaba desde esa cuenta era el asesor estrella de Javier Milei, Santiago Caputo. No me genera ningún tipo de amedrentamiento ni va hacer que deje de hacer un seguimiento critico de las políticas de Milei”.

Y añadió: “Hago responsables a Javier Milei y Santiago Caputo de mi integridad física y la de mi familia”. Caputo solo tiene un cargo formal de asesor de la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei. Pero su influencia se ramifica en todo el gabinete y se ha quedado con el control del área de Inteligencia desde la salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete.

“Lo grave es que mientras Santiago Caputo difundía esas imágenes y textos, Milei y sus Ministros le dieron a la SIDE el manejo oscuro y opaco de 100.000 millones de pesos”, dijo Rodríguez.

El exdiputado había alertado durante el fin de semana por la alusión a la Glock en la cuenta del usuario Red. Y lo vinculó directamente a Caputo. Quien le respondió, irónicamente, fue Fernando Cerimedo, uno de los cerebros de la comunicación digital de La Libertad Avanza.

ARMADO CAPUTO



Ahora Santiago Caputo, asesor del Presidente @JMilei, hace saber en redes sociales que él anda armado. Dice portar una Glock 45.



Aunque el Presidente se ha ocupado de no designarlo en un cargo formal dentro de la estructura del Estado, sería sano que le exija a su… pic.twitter.com/Rp10UG54uL — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) July 22, 2024

