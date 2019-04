Cita en La Rioja de cuatro gobernadores peronistas

Crédito: Prensa Urtubey

Cuatro gobernadores peronistas coincidieron ayer en La Rioja en la beatificación de monseñor Enrique Angelelli (ver aparte) y registraron el encuentro con una foto. Concentrado cada uno en la situación de su provincia, hace meses que los jefes provinciales no se muestran todos juntos. En la ceremonia estuvieron Lucía Corpacci (Catamarca), Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba) y el anfitrión, Sergio Casas. Corpacci todavía no decidió si intentará su reelección y es la única del grupo cuya provincia votará junto con la elección nacional, el 27 de octubre. Schiaretti buscará un nuevo mandato dentro de dos semanas y Urtubey, que no puede aspirar a otra administración, no oficializó quién será su candidato en las elecciones de noviembre. Casas, inhabilitado por la Corte Suprema, todavía no eligió eventual sucesor ni fijó la fecha de los comicios locales.