Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, y el constitucionalista Alberto Garay fueron los protagonistas de un panel dedicado a la Justicia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2020 • 14:50

"En la Argentina hay una politización de la Justicia, no solo por responsabilidad de la dirigencia política, sino por connivencia del Poder Judicial, que se presta al juego", dijo la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, que disertó en un panel sobre "Justicia y República", en el Coloquio de IDEA. "Además -agregó-, hay una judicialización de la política. Muchas cosas se llevan a la Corte tratando de solucionar temas de la política".

El panel estuvo conformado por Ferreira Rubio y por el abogado Alberto Garay, y moderado por el periodista Diego Leuco. Ambos disertantes coincidieron en un duro diagnóstico sobre la calidad institucional en la Argentina.

Señalaron fallas en los procedimientos de selección de jueces y alertaron sobre un "avasallamiento" al Poder Judicial. La incidencia de la Corte Suprema en cuestiones políticas fue uno de los principales puntos abordados en este panel.

"Sin independencia de los jueces, la libertad, la propiedad y la igualdad quedan entre paréntesis -dijo Garay-. La independencia de la Corte y del Poder Judicial es central en un Estado de Derecho. Si no tenemos jueces independientes, nuestra libertad, nuestros negocios, quedan a merced del poder. Esto genera inestabilidad en las decisiones judiciales, y sin estabilidad, todo es de hoy, todo puede cambiar de un momento a otro."

El abogado hizo un repaso histórico del tema: "Esto se viene atropellando históricamente desde hace 70 años. Empieza con el juicio político a la Corte del '46, donde el gobierno justicialista les hizo juicio político a cuatro integrantes, los reemplazó con cuatro personas que eran ideológicamente afines. Después, vino la revolución del '55, sacó a esos y puso a otros cinco. Después, la del '66, sacó y puso; la del '73, lo mismo, y lo mismo en el '76. En el '83 se pensó que se llegaba a un punto distinto porque [Raúl] Alfonsín logra designar a una Corte ideológicamente heterogénea, no eran todos radicales".

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, advirtió que existe una judicialización de la política y una politización de la Justicia

Después, según Garay, "empezó un derrumbe institucional" cuando Carlos Menem amplió la Corte a nueve miembros. "Yo pensé que se iba a frenar cuando [Néstor] Kirchner establece el decreto 222 y al final Kirchner logró tener también su Corte. Y volvemos ahora al tema de si ampliamos la Corte. No es un tema de este Gobierno, es una constante de la política argentina", agregó Garay.

El abogado se refirió a la falta de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y dijo: "Más miembros no es mejores miembros, y es más lento. Se probó en los '90".

El abogado Alberto Garay repasó la historia de la conformación de la Corte Suprema

En este sentido, en un momento del panel dedicado a la coyuntura, Ferreira Rubio afirmó: "La emergencia sirvió como pantalla para disimular otras decisiones que no hacían a la urgencia ni la agenda del país, sino que responden a intereses políticos. La reforma judicial, la comisión Beraldi para cambiar la Corte. Supongamos que estuvieran los votos, una vez más, no solucionan los problemas del Poder Judicial. Aumentar miembros sin cambiar procedimientos no mejora nada".

"Necesitamos un liderazgo claro que asuma el poder de poner punto final a la politización de la Justicia. Yo no veo ese liderazgo en la Argentina", agregó Ferreira Rubio. Y se refirió a la percepción de la transparencia en Argentina en comparación a países vecinos: "Nuestros vecinos Chile y Uruguay en materia de transparencia rankean entre los mejores países del mundo. Hablan nuestro mismo idioma, somos prácticamente hermanos, y en estas materias nos llevan una ventaja notable".

Ferreira Rubio y Garay coincidieron en que los mecanismos para nombrar a los jueces en la Argentina carecen de transparencia y marcaron fallas en el sistema.

Conforme a los criterios de Más información